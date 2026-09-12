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इमरान हाशमी संग लिपलॉक कर हुईं फेमस, 14 साल बड़े एक्टर संग किया नैन मटक्का; अब कहां गायब हो गई ये हसीना?

Prachi Desai Birthday: प्राची देसाई मरोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में डेब्यू किया. और पहले ही टीवी सीरियल में अपने से 15 साल बड़े एक्टर के साथ काम किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने 14 साल बड़े फेमस डायरेक्टर को डेट भी किया. उन्हें उनकी अभिनय से पहचाना जाता है. अब कहां हैं एक्ट्रेस. चलिए जानते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 1:55:42 PM IST

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17 साल की उम्र में टीवी की दुनिया में किया डेब्यू

प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को सूरत, गुजरात में हुआ था. उनका बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. इसके चलते उन्होंने महज 17 साल की उम्र में टीवी डेब्यू किया. साल 2006 में वह एकता कपूर के शो ‘कसम से’ में राम कपूर के साथ नजर आईं. इसमें उन्होंने अपनी उम्र से 15 साल बड़े एक्टर संग काम किया था.

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बॉलीवुड की दुनिया में रखा कदम

साल 2008 में प्राची देसाई ने प्राची देसाई ने फिल्म ‘रॉक ऑन!’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए उनकी खूब तारीफ हुई. फिल्म हिट हुई और प्राची को आगे भी काम मिलने लगा. फिल्म ‘रॉक ऑन!’ के लिए प्राची को बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर भी मिला था.

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इमरान हाशमी संग किया लिपलॉक

साल 2010 में प्राची देसाई ने फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ में काम किया. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ इमरान हाशमी, अजय देवगन और कंगना रनौत नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने इमरान के साथ लिपलॉक सीन दिए, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.

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14 साल बड़े डायरेक्टर को किया डेट

इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, ‘बोल बच्चन’ फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राची देसाई और रोहित शेट्टी की नजदीकियों की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और रोहित अपने परिवार के पास लौट आए.

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इन फिल्मों में किया काम

प्राची देसाई ने साल 2008 में फिल्म ‘रॉक ऑन!!’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’, ‘बोल बच्चन’, ‘तेरी मेरी कहानी’, ‘लाइफ पार्टनर’, ‘आई, मी और मैं’, ‘पुलिसगिरी’, ‘अजहर’ और ‘रॉक ऑन 2’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए और अपनी पहचान बनाई.

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अभी क्या कर रही हैं प्राची देसाई?

प्राची देसाई इन दिनों फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं. फिलहाल उनके हाथ में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. उन्हें आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई ZEE5 की थ्रिलर फिल्म ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ में देखा गया था.

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