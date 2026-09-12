इमरान हाशमी संग लिपलॉक कर हुईं फेमस, 14 साल बड़े एक्टर संग किया नैन मटक्का; अब कहां गायब हो गई ये हसीना?

Prachi Desai Birthday: प्राची देसाई मरोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में डेब्यू किया. और पहले ही टीवी सीरियल में अपने से 15 साल बड़े एक्टर के साथ काम किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने 14 साल बड़े फेमस डायरेक्टर को डेट भी किया. उन्हें उनकी अभिनय से पहचाना जाता है. अब कहां हैं एक्ट्रेस. चलिए जानते हैं.