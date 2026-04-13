PPF vs SIP: सुरक्षित पैसा या तगड़ा रिटर्न? जानिए कौन है बेहतर
PPF vs Mutual Funds: PPF और SIP दोनों लंबी अवधि के निवेश के लोकप्रिय विकल्प हैं. PPF सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न देता है, जबकि SIP बाजार आधारित होने के कारण ज्यादा रिटर्न की संभावना रखता है. PPF में लॉक-इन ज्यादा है, जबकि SIP लचीला है. बेहतर रणनीति दोनों में संतुलित निवेश कर सुरक्षा और ग्रोथ हासिल करना है.
बदलता निवेश ट्रेंड
भारत में निवेश का तरीका तेजी से बदल रहा है. लोग अब पारंपरिक बचत के साथ-साथ शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में लंबे समय के निवेश के लिए PPF और SIP सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं.
PPF और SIP का बेसिक अंतर
PPF (Public Provident Fund) एक सरकारी योजना है, जबकि SIP (Systematic Investment Plan) म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका है. दोनों का उद्देश्य धन बढ़ाना है, लेकिन उनका तरीका और जोखिम स्तर अलग है.
रिटर्न की तुलना
PPF में फिलहाल लगभग 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है. वहीं SIP में बाजार के प्रदर्शन के आधार पर 11% से 15% तक का औसत रिटर्न मिल सकता है. यानी SIP में ज्यादा कमाई की संभावना होती है.
सुरक्षा बनाम ग्रोथ
PPF पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार द्वारा गारंटीड है. दूसरी ओर SIP बाजार से जुड़ा है, इसलिए इसमें जोखिम रहता है, लेकिन लंबे समय में यह बेहतर ग्रोथ दे सकता है.
टैक्स लाभ
PPF EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आता है, जिससे निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स-फ्री होते हैं. SIP में निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है.
निवेश सीमा और लचीलापन
PPF में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं. वहीं SIP में निवेश की कोई सीमा नहीं होती और आप अपनी सुविधा के अनुसार राशि बढ़ा या घटा सकते हैं.
लॉक-इन और लिक्विडिटी
PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, जिससे यह लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है. SIP में अधिक लिक्विडिटी होती है और जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है.
सही रणनीति क्या हो?
विशेषज्ञों के अनुसार, केवल एक विकल्प चुनने के बजाय दोनों का संतुलन बेहतर होता है. PPF सुरक्षा देता है, जबकि SIP से वेल्थ क्रिएशन होता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों में निवेश कर एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाया जाए.