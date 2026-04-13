PPF vs SIP: सुरक्षित पैसा या तगड़ा रिटर्न? जानिए कौन है बेहतर

PPF vs Mutual Funds: PPF और SIP दोनों लंबी अवधि के निवेश के लोकप्रिय विकल्प हैं. PPF सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न देता है, जबकि SIP बाजार आधारित होने के कारण ज्यादा रिटर्न की संभावना रखता है. PPF में लॉक-इन ज्यादा है, जबकि SIP लचीला है. बेहतर रणनीति दोनों में संतुलित निवेश कर सुरक्षा और ग्रोथ हासिल करना है.