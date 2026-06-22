PPF vs Mutual Funds: बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां करें निवेश? किसमें मिलेगा बड़ा कॉर्पस, समझें रिटर्न का कैलकुलेशन

PPF vs Mutual Funds: आजकल बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी पहले की तुलना में महंगाई के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है. चाहे कॉलेज हो या स्कूल ही क्यों न हो बच्चों की फीस लगातार महंगी हो रही है. आज जिस कोर्स की फीस कुछ लाख रुपये है, वह 10 से 15 साल बाद कई गुना ज्यादा हो सकती है. ऐसे में माता-पिता के लिए समय रहते सही निवेश करना जरूरी हा जाता है ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे पर्याप्त पैसे मिल सकें.

आमतौर पर Public Provident Fund (PPF) और Mutual Funds को निवेश का एक बहुत बेहतरीन जरिया माना जाता है. लेकिन, कुछ लोग इन दोनों ऑप्शन्स में से कई बार कंफ्यूज रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर रहेगा.