PPF vs Mutual Funds: बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां करें निवेश? किसमें मिलेगा बड़ा कॉर्पस, समझें रिटर्न का कैलकुलेशन
PPF vs Mutual Funds: आजकल बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी पहले की तुलना में महंगाई के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है. चाहे कॉलेज हो या स्कूल ही क्यों न हो बच्चों की फीस लगातार महंगी हो रही है. आज जिस कोर्स की फीस कुछ लाख रुपये है, वह 10 से 15 साल बाद कई गुना ज्यादा हो सकती है. ऐसे में माता-पिता के लिए समय रहते सही निवेश करना जरूरी हा जाता है ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे पर्याप्त पैसे मिल सकें.
आमतौर पर Public Provident Fund (PPF) और Mutual Funds को निवेश का एक बहुत बेहतरीन जरिया माना जाता है. लेकिन, कुछ लोग इन दोनों ऑप्शन्स में से कई बार कंफ्यूज रहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर रहेगा.
what is PPF
PPF भारत सरकार की एक स्कीम है, जो 15 सालों के लिए होती है. इसके तहत आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आपको 7.1 का ब्याज मिलता है. इसे आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं.
क्या है Mutual Funds?
Mutual Funds एक ऐसा निवे का जरिया है, जिसके तहत आप सीधे शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं. इमें आपको शेयर मार्केट की चाल के हिसाब से रिटर्न मिलता है. यानि मार्केट उपर होगकी तो ज्यादा रिटर्न और मार्केट नीचे जाने पर लॉस भी हो सकता है.
लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा बेस्ट?
अगर आप 15 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में दोनों ही ऑप्शन्स बेहतर हो सकते हैं. अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो PPF आपके लिए बेहतर हो सकता है. वहीं, आपको रिस्क के साथथ रिटर्न चाहिए तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन कुछ मामलों में आपको लॉस भी हो सकता है.
किसमें मिलता है कितना रिटर्न?
रिटर्न की बात करें तो PPF में आपको 7.1 फीसदी का फिक्स्ड ब्याज मिलता है. वहीं, Mutual Fundsमें आपको 12 से लेकर 24 फीसदी या कुछ मामलों में इससे ज्यादा ब्याज भी मिल सकता है, लेकिन इस ब्याज की आमतौर पर कोई गारंटी नहीं है.
ध्यान रखें ये बातें
अगर आप इन दोनों योजनाओं में से किसी में निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले रिस्क के बारे में जान लेना चाहिए. साथ ही पूरा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि आपको कितना फायदा होगा और कितना घाटा हो सकता है.