PPF मैच्योरिटी के बाद भी कमाई जारी, जानें एक्सटेंशन का स्मार्ट तरीका

Public Provident Fund Benefits: PPF (Public Provident Fund) 15 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है. आप निवेश जारी रखें या बिना नया पैसा डाले भी ब्याज पाते रहें. यह टैक्स-फ्री (EEE) स्कीम कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ाती है और जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी की सुविधा भी देती है.