गर्मियां आने से पहले… बस घर में ले आएं ये 5 पौधे, कोसों दूर भाग जाएंगी छिपकली; यहां जानें इनके नाम
5 Powerful Plant: गर्मियां आते ही छपकलियों का आतंक पूरे घर में फैल जाता है. बाथरुम से लेकर रुम तक छिपकलियां नजर आने लगती हैं. लेकिन आज हम आपके लिए इनका इलाज खोज कर लाए हैं. छिपकलियों को कुछ पौधे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं: जैसे पुदीना, लहसुन, प्याज, लेमनग्रास और गेंदा. ये पौधे तेज गंध छोड़ते हैं, जो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती. जिससे वह प्रभावी केमिकल-फ्री कीट अवरोधक बन जाते हैं. इसके अलावा एसेंशियल ऑयल और घर चारों ओर इन पौधों को लगाने से छिपकलियां दूर भाग जाती हैं. इससे आपको छिपकलियों से छूट मिल सकती है.
पुदीना
छिपकलियों को भगाने के लिए पुदीना एक निवारक के रूप में काम करता है. छिपकलियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और पुदीने की तेज खुशबू उनके आराम में खलल डालती है. यह मकड़ियों और चींटियों को भी दूर रखता है.
लहसुन
लहसुन सबसे अच्छा कीट निवारक है. अगर आपको छिपकलियां पसंद नहीं हैं, तो हो सकता है कि उन्हें लहसुन पसंद न हो. इसकी तीखी गंध और तेज खुशबू उन्हें दूर भगा देती है.
प्याज
प्याज में एक तेज और तीखी गंध होती है जो छिपकलियों को अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर आपके प्यारे घर से भागने पर मजबूर कर देती है. अपनी तेज गंध के कारण, प्याज छिपकलियों को भगाने में लहसुन की तरह ही काम करता है.
लेमनग्रास
छिपकली भगाने वाली ढाल के रूप में काम करता है क्योंकि इसमें खट्टे फल जैसी खुशबू होती है जो हमारे लिए सुखदायक होती है लेकिन छिपकलियों को नापसंद होती है.
गेंदा
छिपकलियों से बचाने में भी बहुत असरदार होते हैं. चमकीले और खुशमिजाज गेंदे के फूलों में पाइरेथ्रिन होता है, जो एक नेचुरल कंपाउंड है जो कीड़ों और छिपकलियों दोनों को दूर भगाता है.