गर्मियां आने से पहले… बस घर में ले आएं ये 5 पौधे, कोसों दूर भाग जाएंगी छिपकली; यहां जानें इनके नाम

5 Powerful Plant: गर्मियां आते ही छपकलियों का आतंक पूरे घर में फैल जाता है. बाथरुम से लेकर रुम तक छिपकलियां नजर आने लगती हैं. लेकिन आज हम आपके लिए इनका इलाज खोज कर लाए हैं. छिपकलियों को कुछ पौधे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं: जैसे पुदीना, लहसुन, प्याज, लेमनग्रास और गेंदा. ये पौधे तेज गंध छोड़ते हैं, जो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती. जिससे वह प्रभावी केमिकल-फ्री कीट अवरोधक बन जाते हैं. इसके अलावा एसेंशियल ऑयल और घर चारों ओर इन पौधों को लगाने से छिपकलियां दूर भाग जाती हैं. इससे आपको छिपकलियों से छूट मिल सकती है.