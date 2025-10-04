ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में

आज कल के समय में सारे माता-पिता अपने बच्चों से परेशान है जिसकी वजह से माता-पिता गुस्सा करने लग जाते है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं. अगर आपके साथ भी यहीं समस्या है तो, आपके लिए लाए है कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे आप अपने बच्चों को बिना मारें और ड़ाटे होमवर्क करवा सकतें है.