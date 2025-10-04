ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में - Photo Gallery
ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में

आज कल के समय में सारे माता-पिता अपने बच्चों से परेशान है जिसकी वजह से माता-पिता गुस्सा करने लग जाते है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं. अगर आपके साथ भी यहीं समस्या है तो, आपके लिए लाए है कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे आप अपने बच्चों को बिना मारें और ड़ाटे होमवर्क करवा सकतें है.

By: Komal Singh | Published: October 4, 2025 10:22:11 AM IST

Always explain with love - Photo Gallery
1/10

हमेशा प्यार से समझाएँ

बच्चों को समझाते समय आवाज को शांत क्योंकी गुस्से से वे डरते हैं और फिर कुछ सीख नहीं पाते है इसलिए अगर आप प्यार और आराम से बात करेंगे, तो वे आपकी बात आसानी से समझ पाएँगे और बेहतर सीखेंगे.

Make studying fun - Photo Gallery
2/10

पढ़ाई को मजेदार बनाइए

बच्चों को किताबों से नहीं, एक्टिविटी और गेम्स से जोड़ें. जैसे शब्द-पहेलियाँ, गिनती वाले खेल या कहानी के जरिए सिखाना. इससे पढ़ाई खेल जैसी लगती है और बच्चा खुद सीखने में रुचि दिखाता है.

Praise small efforts - Photo Gallery
3/10

छोटी कोशिश पर तारीफ करें

बच्चे की हर छोटी कोशिश पर तारीफ करें. इससे उनका आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है.

create a calm environment - Photo Gallery
4/10

शांत माहौल बनाएं

बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल शांत, साफ-सुथरा और ध्यान केंद्रित करने वाला वातावरण रखें साथ ही टीवी या मोबाइल जैसी चीजें बंद रखें. इससे बच्चों का ध्यान नहीं भटकता है.

Spend time with children - Photo Gallery
5/10

बच्चों के साथ समय बिताए

पढ़ाई के समय बच्चों के साथ बैठें, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलता है. जिससे आपके बच्चें होमवर्क भी कर लेंगे और साथ ही खुद से सीखना भी चाहेंगे.

Avoid comparisons or scolding - Photo Gallery
6/10

तुलना या डांट से बचें

हर बच्चा अलग होता है. उसकी तुलना किसी और से करना गलत है. इससे बच्चे में खुद को कमजोर समझने लगते हैं. उसके वजाए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकी वो धीरे- धीरे जिम्मेदार बन जाए.

Maintain a balance between studies and sports - Photo Gallery
7/10

पढ़ाई और खेल का संतुलन रखें

लगातार पढ़ाई करने से बच्चे ऊब जाते हैं. बीच-बीच में खेलने या हल्के ब्रेक का समय दें. इससे दिमाग तरोताजा रहता है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है.

create a regular routine - Photo Gallery
8/10

नियमित रूटीन बनाएँ

हर दिन पढ़ाई का एक तय समय रखें. अगर रूटीन सही रहेगा, तो बच्चा बिना कहे खुद पढ़ाई करने लगेगा और समय का सही इस्तेमाल करना सीखेगा.

ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में - Photo Gallery
9/10

कहानियों और उदाहरणों से सिखाएँ

बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना सबसे आसान तरीका है. उदाहरणों के जरिए वे कठिन बातें भी जल्दी समझ लेते हैं. ये तरीका न सिर्फ मजेदार है, बल्कि याददाश्त को भी मजबूत बनाता है.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में

ParentingTips :बच्चे पढ़ाई से भागते हैं? इन 9 पॉजिटिव तरीकों से आएगा मजा पढ़ाई में

