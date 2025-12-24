महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज?

Mahila Samman Savings Certificate (MSSC)

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र (MSSC) महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए लाई गई एक खास सरकारी योजना थी. इसमें 7.5% सालाना ब्याज मिलता था, जो तिमाही रूप से जुड़ता था. इस योजना की अवधि सिर्फ 2 साल की थी, जिससे कम समय में अच्छा रिटर्न मिला. यह योजना 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध थी और जिन्होंने समय पर निवेश किया है, उन्हें मैच्योरिटी तक पूरा लाभ मिलेगा.