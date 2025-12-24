  • Home>
  • Gallery»
  • महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज?

महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज?

जैसे-जैसे भारत में महिलाओं में फाइनेंशियल जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है, 2025 में स्थिर और सरकार समर्थित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की मांग भी बढ़ रही है. इंडिया पोस्ट, जो देश के सबसे बड़े स्मॉल-सेविंग नेटवर्क में से एक को मैनेज करता है, उन महिलाओं के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है जो अस्थिर बाज़ार स्थितियों के बीच सुरक्षित रिटर्न की तलाश में हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 24, 2025 12:03:51 PM IST

Follow us on
Google News
Sukanya Samriddhi Yojana - Photo Gallery
1/6

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के भविष्य के लिए एक सरकारी बचत योजना है. इसमें 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खोला जा सकता है और 2025 में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है. इसमें हर साल ₹250 से ₹1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है.

You Might Be Interested In
Mahila Samman Savings Certificate (MSSC) - Photo Gallery
2/6

Mahila Samman Savings Certificate (MSSC)

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र (MSSC) महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए लाई गई एक खास सरकारी योजना थी. इसमें 7.5% सालाना ब्याज मिलता था, जो तिमाही रूप से जुड़ता था. इस योजना की अवधि सिर्फ 2 साल की थी, जिससे कम समय में अच्छा रिटर्न मिला. यह योजना 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध थी और जिन्होंने समय पर निवेश किया है, उन्हें मैच्योरिटी तक पूरा लाभ मिलेगा.

Public Provident Fund (PPF) - Photo Gallery
3/6

Public Provident Fund (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) इंडिया पोस्ट की एक भरोसेमंद लंबी अवधि की बचत योजना है. यह सुरक्षित निवेश और टैक्स-फ्री रिटर्न के लिए जानी जाती है. इसमें 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जिसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल इसमें 7.1% सालाना ब्याज मिलता है और निवेश, ब्याज व मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है.

You Might Be Interested In
Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) - Photo Gallery
4/6

Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) उन महिलाओं के लिए अच्छी योजना है जिन्हें हर महीने तय आय चाहिए. इसमें एक बार पैसा जमा करना होता है और फिर हर महीने निश्चित रकम मिलती है. यह योजना खासतौर पर गृहिणियों, विधवाओं और रिटायर्ड महिलाओं के लिए फायदेमंद है. इसमें 5 साल तक 7.4% सालाना ब्याज के साथ भरोसेमंद मासिक आय मिलती है.

Senior citizen Savings Scheme (SCSS) - Photo Gallery
5/6

Senior citizen Savings Scheme (SCSS)

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाई गई सरकारी योजना है. इसमें पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली योजनाओं में से एक, 8.2% सालाना ब्याज मिलता है जो हर तीन महीने में दिया जाता है. 55 से 60 साल की वे महिलाएं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, कुछ शर्तों के साथ इस योजना में खाता खोल सकती हैं.

You Might Be Interested In
National Savings Certificate (NSC) - Photo Gallery
6/6

National Savings Certificate (NSC)

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) एक आसान और सुरक्षित बचत योजना है, जो कामकाजी महिलाओं, छोटे कारोबारियों और नए निवेशकों के लिए अच्छी है. इसकी अवधि 5 साल होती है और इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है. फिलहाल इसमें 7.7% सालाना ब्याज मिलता है, जो मैच्योरिटी पर दिया जाता है. इसमें किए गए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट भी मिलती है.

Tags:
Mahila Samman Savings CertificateNational Savings CertificatePost Office Monthly Income SchemePublic Provident FundSenior citizen Savings SchemeSukanya Samriddhi Yojana
महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज? - Photo Gallery
महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज? - Photo Gallery
महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज? - Photo Gallery
महिलाओं की बचत बनेगी और मजबूत! 2025 की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कितना मिलेगा ब्याज? - Photo Gallery