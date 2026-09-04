Post Office Scheme: पत्नी के नाम शुरू करें 5,000 की मंथली सेविंग, तैयार हो जाएगा लाखों का फंड! पोस्ट ऑफिस की इस योजना में मिलेगा जबरदस्त फंड
Post Office Scheme: आज के समय में हर परिवार चाहता है कि भविष्य के लिए कुछ ऐसा निवेश किया जाए, जहां नियमित रूप से छोटी रकम जमा करके लंबे समय में एक मजबूत फंड तैयार किया जा सके. खासकर अगर पति-पत्नी मिलकर भविष्य की प्लानिंग करें तो बच्चों की पढ़ाई के साथ ही साथ रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा फंड जुटाया जा सकता है. ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छी मानी जाती हैं.
क्या है पोस्ट ऑफिस की RD की स्कीम?
पोस्ट ऑफिस की RD एक ऐसी स्कीम है, जिसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट निवेश करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. RD के तहत आपको हर महीने कुछ पैसे बचाने होंगे और पोस्ट ऑफिस में जमा करने होंगे. इस योजना में एकमुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय हर महीने तय राशि जमा करनी होती है.
पत्नी के नाम से कर सकते हैं निवेश
अगर आप अपने नाम पर निवेश नहीं कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में पत्नी के नाम से 5 हजार रुपये का हर महीने का निवेश कर सकते हैं. इसमें आप 5, 10 और 15 साल की अवधि चुनकर आसानी से हर महीने 5 हजार रुपये का निवेश कर सकते हैं.
5 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा फंड?
पोस्ट ऑफिस की RD में अगर आप निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको 6.7 फीसदी की दर से सालाना ब्याज मिलेगा साथ ही साथ मैच्योरिटी पर यानि 5 साल बाद आपको 8,54,272 रुपये का कॉर्पस भी मिल जाएगा. यह फंड आपको एक मुश्त दिया जाएगा.
किसके लिए सही रहेगी ये स्कीम?
पोस्ट ऑफिस की RD की स्कीम में वैसे तो कोई भी निवेश कर सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट 5 साल बाद कुछ लेने का है जैसे आप बच्चे की शादी के लिए या फिर घर लेने के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह स्कीम बेस्ट रह सकती है.
कितने साल के लिए होती है पोस्ट ऑफिस RD?
पोस्ट ऑफिस की National Savings RD 5 साल की योजना है. इसमें हर महीने नियमित किस्त जमा करके मैच्योरिटी तक आपका फंड तैयार हो जाता है. आप इस फंड को बीच में भी निकलवाकर अपना काम कर सकते हैं.