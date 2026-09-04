Post Office Scheme: पत्नी के नाम शुरू करें 5,000 की मंथली सेविंग, तैयार हो जाएगा लाखों का फंड! पोस्ट ऑफिस की इस योजना में मिलेगा जबरदस्त फंड

Post Office Scheme: आज के समय में हर परिवार चाहता है कि भविष्य के लिए कुछ ऐसा निवेश किया जाए, जहां नियमित रूप से छोटी रकम जमा करके लंबे समय में एक मजबूत फंड तैयार किया जा सके. खासकर अगर पति-पत्नी मिलकर भविष्य की प्लानिंग करें तो बच्चों की पढ़ाई के साथ ही साथ रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा फंड जुटाया जा सकता है. ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छी मानी जाती हैं.