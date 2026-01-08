निवेश की सोच रहे हैं? पोस्ट ऑफिस FD और RD की ये बातें बन सकती हैं मददगार!
जब कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग अक्सर अपना पैसा बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखना पसंद करते हैं या रिकरिंग डिपॉज़िट का ऑप्शन चुनते हैं. बैंकों के अलावा भारतीय डाक विभाग भी रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है.
Investment Style:
RD: आप पूरे टेन्योर के दौरान फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं.
FD: आप टेन्योर की शुरुआत में एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं.
Flexibility of Accounts:
RD: आप नॉमिनेशन फैसिलिटी के साथ, अकेले या जॉइंटली कितने भी अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं.
FD: आप हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंगल अकाउंट खोलते हैं जिसमें नॉमिनेशन का ऑप्शन भी होता है.
Deposit Requirements:
RD: मिनिमम मंथली डिपॉजिट बहुत कम (Rs 10) है और यह Rs 5 के मल्टीपल में बढ़ता है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है.
FD: मिनिमम एक साथ इन्वेस्टमेंट Rs 200 है इसकी भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है.
Penalty and Defaults:
RD: अगर मंथली डिपॉजिट छूट जाता है तो मामूली पेनल्टी लगती है और लगातार चार डिफॉल्ट के बाद अकाउंट बंद किया जा सकता है.
FD: कोई मंथली डिपॉजिट शेड्यूल नहीं है, इसलिए कोई डिफॉल्ट पेनल्टी नहीं है लेकिन समय से पहले पैसे निकालने पर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है.
Liquidity / Partial Access:
RD: पहले साल के बाद आंशिक निकासी (कुल जमा का 50%) उपलब्ध है.
FD: आंशिक लिक्विडिटी समय से पहले पैसे निकालने के नियमों पर निर्भर करती है. आम तौर पर, अगर आप जल्दी पैसे निकालते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट के साथ अपना डिपॉजिट वापस मिल जाता है.
Eligibility & Age:
RD: 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के नाबालिग अकाउंट खोल सकते हैं.
FD: आम तौर पर सभी वयस्क इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध है (आर्टिकल में कोई खास मिनिमम उम्र की ज़रूरत नहीं बताई गई है).
Tax & Additional Benefits:
RD: सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट और इंस्टॉलमेंट के एडवांस पेमेंट पर छूट उपलब्ध है.
FD: कमाए गए इंटरेस्ट पर भी टैक्स बेनिफिट उपलब्ध हैं और इन्वेस्टर्स अपनी FD के बदले लोन ले सकते हैं.