कंट्रोवर्शियल पोर्न स्टार Mia Khalifa की 8 तस्वीरें जिन्हें देख बढ़ जाएंगी दिल की धड़कनें

कंट्रोवर्शियल पोर्न स्टार Mia Khalifa की 8 तस्वीरें जिन्हें देख बढ़ जाएंगी दिल की धड़कनें
Mia Khalifa Photos: पोर्न स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. पोर्न इंडस्ट्री में सिर्फ 22 साल की उम्र में घुसी मिया ने अपने पोर्न वीडियोज से हंगामा मचा दिया था. वह सोशल मीडिया पर भी काफी उत्तेजक अंदाज में नज़र आती हैं. नज़र डालते हैं उनकी कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरों पर….
टॉपलेस होकर फोटोग्राफी पर निकलीं
बोल्ड मिया खलीफा ने अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर इतनी उत्तेजक तस्वीरें पोस्ट की थीं जिनमें वह टॉपलेस होकर फोटोग्राफी करती नज़र आ रही थीं.
3 महीने में बनीं टॉप पोर्न स्टार
मिया ने अक्टूबर 2014 में पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखा था और कम समय में ही पॉपुलर हो गई थीं.
विवादित पोर्न स्टार थीं मिया
एक पोर्न वीडियो में हिजाब पहनने पर मिया का काफी विरोध हुआ था जिसके बाद उन्हें सबसे विवादित पोर्न स्टार माना जाने लगा था.
बुककीपर बनीं मिया
पोर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ने पैरालीगल और बुककीपर की जॉब की.
फैंस को अब भी परोसती हैं उत्तेजक कंटेंट
मिया अब भी अपने प्राइवेट चैनल पर फैंस को उत्तेजक कंटेंट परोसती जिनसे वह सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पैसे लेती हैं.
बेरुत में जन्मीं हैं मिया
मिया का जन्म लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था.
बिग बॉस के मिल चुके ऑफर
मिया के मुताबिक उन्हें कई बार बिग बॉस जैसे रियलटी शो के ऑफर मिले हैं लेकिन वो कभी भारत नहीं आना चाहती हैं.
करोड़ों में हैं फॉलोवर्स
इंस्टाग्राम पर मिया खलीफा के करोड़ों में चाहने वाले हैं। उनके 26.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.