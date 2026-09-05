Poonam Pandey: मेरी रोमांटिक वीडियो मर्दों के लिए सोशल सर्विस का काम… पूनम पांडे के बयान से बची हलचल

Poonam Pandey Viral Statement: मशहूर मॉडल पूनम पांडे अक्सर अपने बेधड़क अंदाज और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार भी सान कुछ ऐसा ही है. RVCJ Movies के पॉडकास्ट Poonam Pandey on Samay Raina, Controversies And her Journey में पूनम में अपने वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने अपने उस टाइप वाले कंटेंट को सोशल सर्विस तक बता दिया. ऐसे में चलिए जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा.