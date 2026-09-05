Poonam Pandey: मेरी रोमांटिक वीडियो मर्दों के लिए सोशल सर्विस का काम… पूनम पांडे के बयान से बची हलचल
Poonam Pandey Viral Statement: मशहूर मॉडल पूनम पांडे अक्सर अपने बेधड़क अंदाज और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार भी सान कुछ ऐसा ही है. RVCJ Movies के पॉडकास्ट Poonam Pandey on Samay Raina, Controversies And her Journey में पूनम में अपने वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने अपने उस टाइप वाले कंटेंट को सोशल सर्विस तक बता दिया. ऐसे में चलिए जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा.
क्यों चर्चा में आईं पूनम पांडे
RVCJ Movies के पॉडकास्ट में पूनम पांडे ने कहा कि मैं, जो वीडियो बनाती हूं, उसे देखने से अगर पुरुष समाज को राहत मिलती है तो, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती. मैं जो काम करती हूं वह देश और दुनिया के लिए एक तरह से भलाई का काम है.
मेरे वीडियो मर्दों के लिए सोशल सर्विस का काम करते हैं- पूनम पांडे
पॉडकास्ट के दौरान पूनम पांडे ने अपने उस टाइप वाले वीडियो कंटेंट को सोशल सर्विस बताया. उन्होंने कहा कि आज के समय में बहुत से लोग ज्यादातर पुरुष तनाव से गुजर रहे हैं और अगर मैं, जो वीडियो बना रही हूं, उसे देखने से पुरुषों को सुकून मिलता है, तो क्या गलत है.
महिलाओं की सुरक्षा पर क्या बोलीं पूनम पांडे?
पूनम ने देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का जिक्र करते हुए वेश्यावृति को कानूनी मान्यता देने की वकालत की. उनका तर्क था कि बाहर क्राइम रेट्स क्या हो रहे हैं. भारत में प्रोस्टीट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए. ऐसा होने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम करने में मदद मिल सकती है.
ट्रोलिंग पर पूनम पांडे ने दिया करारा जवाब
अपने कंटेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर पूनम ने कहा कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि उनके जानने वाले कुछ लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं. उन्होंने बताया कि कई बार कमेंट्स देखकर उन्हें भी गाली देने का मन करता है, लेकिन वह अपने स्तर को बनाए रखना पसंद करती हैं.
मुझे ट्रोलर्स पर तरस आता है- पूनम पांडे
पूनम ने ट्रोलर्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि आखिर उन्हें ट्रोल करने वाले लोग हैं कौन. हालांकि, गुस्से में जवाब देने के बजाय वह खुद को रोक लेती हैं और कहती हैं कि ऐसे लोगों पर उन्हें तरस आता है.
पहले भी सुर्खियों में रही हैं पूनम पांडे
पूनम पांडे इससे पहले भी अपने बेबाक अंदाज और विवादों के कारण लगातार चर्च में रीह है. उन्हें कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी देखा गया था. अब RVCJ Movies के इस पॉडकास्ट में दिए उनके बयान ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.