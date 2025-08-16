  • Home>
  • हॉटनेस की क्वीन Poonam Pandey ने Bikini पहनकर सोशल मीडिया पर लगाई आग

हॉटनेस की क्वीन Poonam Pandey ने Bikini पहनकर सोशल मीडिया पर लगाई आग

पूनम पांडे जो अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर से पूनम पांडे ने बोल्ड फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ चर्चित और हॉट तस्वीरों पर

By: Komal Kumari Last Updated: August 16, 2025 15:03:36 IST
Poonam Pandey's hot look in a leopard print swimsuit. - Photo Gallery
1/6

पूनम पांडे का लेपर्ड प्रिंट स्विमसूट में हॉट अंदाज

इस तस्वीर में पूनम पांडे ने लेपर्ड प्रिंट स्विमसूट पहन रखा है। उनका ये लुक इतना ग्लैमरस और हॉट है कि सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस फोटो को शेयर कर रहे हैं। उनकी टोंड लेग्स और कॉन्फिडेंस से भरा अंदाज़ देखकर हर कोई बस "वाह" कह उठा।

Poonam Pandey posed boldly on the sofa in a bikini. - Photo Gallery
2/6

सोफे पर बिकिनी लुक में पूनम पांडे का बोल्ड अंदाज

इस फोटोशूट में पूनम पांडे ने बिकिनी पहनकर सोफे पर लेटते हुए पोज़ दिया है। उनका यह अंदाज़ सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और फैंस उनकी बोल्डनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Poonam Pandey's sexy pose with wet hair. - Photo Gallery
3/6

पूनम पांडे ने गीले बालों के साथ बोल्ड अंदाज में दिए सेक्सी पोज

एक और तस्वीर में पूनम पांडे भीगे बालों के साथ बेहद कातिलाना पोज़ देती नज़र आईं। उनका ये हॉट अंदाज़ इंटरनेट पर तापमान और बढ़ा रहा है।

Photoshoot in black bra and blue jeans
4/6

पूनम पांडे सेक्सी ब्लैक ब्रा और ब्लू जींस में फोटोशूट

एक तस्वीर में पूनम ने ब्लैक ब्रा और स्किनी ब्लू जींस पहनकर जमीन पर लेटते हुए पोज़ दिया है। उनका यह बोल्ड लुक देखकर फैन्स उन्हें "सबसे हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस" तक कहने लगे।

Hotness overload in a black deep neck dress. - Photo Gallery
5/6

पूनम पांडे का ब्लैक डीप नेक ड्रेस में हॉटनेस ओवरलोड

पूनम का ब्लैक डीप नेक बॉडीकॉन ड्रेस लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उनका ये स्टाइल और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर फैंस दीवाने हो गए।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

