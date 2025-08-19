  • Home>
  • सारी हदें पार करके एक बार फिर Poonam Pandey ने Bikini पहन कर बिखेरा अपने हुस्न का जलवा

सारी हदें पार करके एक बार फिर Poonam Pandey ने Bikini पहन कर बिखेरा अपने हुस्न का जलवा

पूनम पांडे हमेशा अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर, तो कभी बोल्ड फोटोशूट्स को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं ।इस वजह से उन्हें ट्रोल्स या कंट्रोवर्सी का समना करना  पड़ता हैं । उनकी सेक्सी अदाएं और बिंदास अंदाज लोगों को चौंकाते भी हैं और उनका दिल भी जीत लेते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस भी भौचक्के रह गए थे। 

By: Komal Kumari Last Updated: August 19, 2025 12:48:29 IST
Poonam Pandey flaunts her boldness in a white crochet bralette - Photo Gallery
1/7

पूनम पांडे व्हाइट क्रोशे ब्रालेट में दिखाया बोल्डनेस का जलवा

इस हॉट समर लुक में पूनम पांडे ने व्हाइट क्रोशे ब्रालेट और हेडस्कार्फ में पूनम पांडे की बोल्डनेस साफ - साफ झलक रहा हैं। इस लुक को देखने के बाद हर किसी की नजर उनके लुक पर ही अटक गई है।

Poonam Pandey sets the camera on fire in a black blazer - Photo Gallery
2/7

पूनम पांडे ब्लैक ब्लेजर में कैमरे के सामने लगाई आग

इस तस्वीर में पूनम पांडे अपनी बोल्डनेस की हदें फिर से पार करती हुई नजर आ रही हैं। ब्लैक ब्लेजर के अंदर बिना इनरवियर के पोज देते हुए बेशर्मी की सारी हद पार कर रही है उनकी इस फोटो को देखने के बाद हर किसी की नियत खराब हो गई है।

Poonam Pandey showed her bold look in a golden shimmery bikini - Photo Gallery
3/7

पूनम पांडे ने गोल्डन शिमरी बिकिनी में दिखाया अपना बोल्ड लुक

इस तस्वीर में पूनम पांडे एक गोल्डन शिमरी बिकिनी और हाई-स्लिट स्कर्ट में कातिलाना अदाएं दिखा रही हैं। उनकी हॉटनेस मानो लाइट्स से भी ज्यादा चमक रही है। कर्ली बाल, सेक्सी पोज और उस हॉट अन्दाज ने इस लुक को बना दिया है।

4/7

पूनम पांडे ने नेवसपपेर पहन कर दिया कैमरा के सामने कातिलाना पोज

पूनम पांडे अपनी हॉटनेस से कमरे की गार्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया हैं। न्यूजपेपर से बनी उनकी ये बोल्ड ड्रेस, उनकी बॉडी को सेक्सी बना रही है। उनका तीखा नजरिया और पोज हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है।

5/7

पूनम पांडे ने वाइल्ड अंदाज में दिया नशीली पोज

इस फोटो में पूनम पांडे ने अपने वाइल्ड अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया है। हर कर्व, हर पोज में एक नशीली बेताबी है जो देखने वालों के होश उड़ा देती है। कैमरे के सामने उनका यह बोल्ड अदाए जो कैमरे के सामने आग लग रहा हैं।

Poonam Pandey's sexy body suit dress created a stir on social media - Photo Gallery
6/7

पूनम पांडे की सेक्सी बॉडी सूट ड्रेस ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

पूनम पांडे इस फोटो में सेक्सी शेड्स में ढली ये बॉडीसूट ड्रेस पहन रखा हैं जो उनके कर्व्स को बेमिसाल अंदाज में हाइलाइट कर रही है।उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रही है ।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

