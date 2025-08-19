सारी हदें पार करके एक बार फिर Poonam Pandey ने Bikini पहन कर बिखेरा अपने हुस्न का जलवा

पूनम पांडे हमेशा अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर, तो कभी बोल्ड फोटोशूट्स को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं ।इस वजह से उन्हें ट्रोल्स या कंट्रोवर्सी का समना करना पड़ता हैं । उनकी सेक्सी अदाएं और बिंदास अंदाज लोगों को चौंकाते भी हैं और उनका दिल भी जीत लेते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस भी भौचक्के रह गए थे।