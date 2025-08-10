बोल्ड फोटोशूट में Poonam pandey का जलवा, कर्वी फिगर देख फैंस की दिलों में लगी चिंगारी

पूनम पांडे एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो अपने बोल्ड अंदाज , सोशल मीडिया एक्टिविटी और कंट्रोवर्सियल बयानों के लिए फेमस हैं। उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में भी काफी काम किया। उनकी लाइमलाइट में रहने की आदत, सोशल मीडिया पर खुलकर पोस्ट करना और पब्लिक में बेबाक अंदाज के कारण भी वह लोगो के बीच काफी चर्चा में रहती हैं। पूनम अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं जो काफी फेमस हो जाती हैं।