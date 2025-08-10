बोल्ड फोटोशूट में Poonam pandey का जलवा, कर्वी फिगर देख फैंस की दिलों में लगी चिंगारी
पूनम पांडे एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो अपने बोल्ड अंदाज , सोशल मीडिया एक्टिविटी और कंट्रोवर्सियल बयानों के लिए फेमस हैं। उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में भी काफी काम किया। उनकी लाइमलाइट में रहने की आदत, सोशल मीडिया पर खुलकर पोस्ट करना और पब्लिक में बेबाक अंदाज के कारण भी वह लोगो के बीच काफी चर्चा में रहती हैं। पूनम अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं जो काफी फेमस हो जाती हैं।
ब्लैक रंग का ब्रॉलेट और ब्लू रंग की जींस (Poonam Pandey in Black Bralette)
इस तस्वीर में पूनम पांडे ने ब्लैक रंग का ब्रॉलेट और ब्लू रंग की जींस पहन रखी है और वह एक दरवाजे के सहारे पोज देती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में उनके सेक्सी कर्व्स काफी खूबसूरती से दिखाई दे रहे हैं।
ब्लू और स्काई ब्लू रंग की बिकनी में ढाया कहर (Poonam Pandey Sizzles in Blue Bikini)
पूनम पांडे इस तस्वीर में बेहद हॉट और सेक्सी नजर आ रही है इस तस्वीर में उन्होंने ब्लू और स्काई ब्लू रंग की बिकनी पहनी हुई है। पूनम सोफे पर बैठकर पोज देती हुई नजर आ रही है, उनके खुले बाल और कातिलाना नजरे सभी को घायल कर रही हैं।
स्विमिंग पूल के पास ब्लैक कलर की बिकनी पहन कर दिया पोज (Poonam Pandey Hot Pool Look)
इस तस्वीर में पूनम पांडे स्विमिंग पूल के पास ब्लैक कलर की बिकनी पहन कर पोज देती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में पूनम पांडे सेम ब्लैक बिकनी में मिरर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही है। इस फोटो में उनके कर्व्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं।
लेपर्ड प्रिंट स्विमसूट में बढ़ाई हॉटनेस (Poonam Pandey in Leopard Swimsuit)
इस तस्वीर में पूनम पांडे एक जंगल में लेपर्ड प्रिंट का स्विमसूट पहनकर पोज देती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और हाई हील्स से अपने लुक को कंप्लीट किया है।
गोल्डन रंग के आउटफिट को दिया मॉडर्न ट्विस्ट (Stylish Poonam in Golden Outfit)
इस तस्वीर में पूनम पांडे ने गोल्डन रंग का आउटफिट पहन रखा है और अपने लुक को खुले बाल और मिनिमल ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है। उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगाने के लिए न्यूड मेकअप का भी सहारा लिया है, इस लुक में वो काफी हॉट नजर आ रही हैं।
सेमी न्यूड फोटोशूट में बढ़ाई दिलों की धड़कन धड़कन (Poonam Pandey Bold Photoshoot Look)
इस तस्वीर में पूनम पांडे ने सेमी न्यूड फोटोशूट कराया है उन्होंने केवल वाइट रंग की शर्ट पहन रखी है और अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध रखा है। पूनम के चेहरे पर कुछ जुल्फे बिखर रही है जो उनकी हॉटनेस और खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा रही है।
