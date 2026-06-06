साउथ फिल्मों से शुरू हुआ सफर, बॉलीवुड में कमाया नाम; ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से छाईं पूजा हेगड़े

Pooja Hegde: अभिनेत्री पूजा हेगड़े इन दिनों वरुण धवन अभिनीत फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी. फिर वह बॉलीवुड में भी जाना पहचाना नाम बन गईं. चलिए जानते हैं उनके करियर पर एक नजर.