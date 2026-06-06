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साउथ फिल्मों से शुरू हुआ सफर, बॉलीवुड में कमाया नाम; ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से छाईं पूजा हेगड़े

Pooja Hegde: अभिनेत्री पूजा हेगड़े इन दिनों वरुण धवन अभिनीत फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी. फिर वह बॉलीवुड में भी जाना पहचाना नाम बन गईं. चलिए जानते हैं उनके करियर पर एक नजर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 6, 2026 9:53:33 PM IST

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कहां हुआ था जन्म?

पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. वे मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और उन्हें 'पैन-इंडिया अभिनेत्री' कहा जाता है.

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तमिल फिल्मों से शुरू किया सफर

पूजा हेगड़े ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 2012 में तमिल फिल्म 'मुगामूडी' में एक यादगार भूमिका से हुई, जहां उनकी प्रतिभा और आकर्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए. एक्ट्रेस ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और नागा चैतन्य अक्किनेनी के साथ फिल्म 'ओका लैला कोसम' से डेब्यू किया, जिसने तेलुगु फिल्म जगत में उनकी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई.

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पूजा हेगड़े

तेलुगु फिल्म 'डीजे: दुव्वाडा जगन्नाथम' से उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली और 'अरविंदा समेथा वीरा राघवा', 'अला वैकुंठपुरमुलू' और 'महर्षि' जैसी फिल्मों से उन्होंने नंबर एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई.

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बॉलीवुड में रखा कदम

साल 2016 में, उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की भव्य ऐतिहासिक फिल्म 'मोहनजो दारो' से हिंदी सिनेमा में एक साहसिक कदम रखा, जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन साझा की.

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डांस भी हैं माहिर

पूजा हेगड़े न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, बल्कि एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक अपने कौशल को निखारा है. कला के प्रति उनका समर्पण पर्दे पर उनके मनमोहक प्रदर्शन में झलकता है.

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कई भाषाओं का ज्ञान है

पूजा हेगड़े की को कई भाषाओं का ज्ञान है. वे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तुलु, तेलुगु और तमिल में धाराप्रवाह बोलती हैं, जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रमाण है.

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सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

पूजा हेगड़े सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 27.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

Tags:
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