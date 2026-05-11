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90s की इस सुपरहिट एक्ट्रेस की हाइट बनी दुश्मन! छिनी कई बेहतरीन फिल्में, पूजा बत्रा ने किया खुलासा

1997 में आई फिल्म ‘विरासत’ में क्यूट शहरी लड़की का किरदार निभाने वाली पूजा बत्रा ने हाल ही में कई चौंकाने वाले खुलासे किये. सफल डेब्यू के बावजूद पूजा के करियर पर जल्द ही फुल स्टॉप लग गया. हाल ही में पूजा बत्रा ने बताया कि उनकी लंबी हाइट के चलते उन्हें कई बेहतरीन फिल्मों से हाथ धोना पड़ा. पूजा का कहना है कि ज्यादा हाइट की वजह से कई एक्टर उनके साथ काम करने से कतराते थे.


By: Shivangi Shukla | Published: May 11, 2026 3:35:08 PM IST

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हाइट बन गयी दुश्मन - Photo Gallery
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हाइट बन गयी दुश्मन

एक ओर जहां फिल्मों में अच्छी हाइट को प्लस पॉइंट माना जाता है, वहीं पूजा के लिए ये सबसे बड़ी दुश्मन बन गयी क्योंकि अधिकांश एक्टर्स की हाइट उनसे कम थी. पूजा ने बताया कि ज्यादातर हीरो हीरोइन को खुद से लंबा नहीं दिखने देना चाहते थे. इसलिए वो हीरोइनों को खुद से छोटा दिखाना चाहते थे.

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सलमान खान की तारीफ

पूजा बत्रा ने हार्पर बाजार इंडिया से बात करते हुए बताया कि सलमान खान एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिन्हें हीरोइन की हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता था. पूजा ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे, 'हील्स पहनो, मुझे कोई परेशानी नहीं है. उन्हें अपने कद पर पूरा भरोसा था.

सुपरहिट थी डेब्यू फिल्म - Photo Gallery
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सुपरहिट थी डेब्यू फिल्म

पूजा बत्रा ने 1997 में आई फिल्म 'विरासत' से डेब्यू किया था, ये फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. इस फिल्म में उनके अलावा सुपरस्टार अनिल कपूर और तब्बू भी थे.

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अन्य फिल्में

पूजा बत्रा ने विरासत के अलावा 'जोड़ी नंबर 1', 'हसीना मान जाएगी' और एबीसीडी 2 जैसी फिल्मों में काम किया है.

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शादी

अभिनेत्री पूजा बत्रा ने 4 जुलाई, 2019 को दिल्ली में एक निजी आर्य समाज समारोह में अभिनेता नवाब शाहसे शादी की. पांच महीने तक एक-दूसरे को डेट करने वाले इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की, जिसकी पुष्टि शाह ने इंस्टाग्राम पर की.

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