90s की इस सुपरहिट एक्ट्रेस की हाइट बनी दुश्मन! छिनी कई बेहतरीन फिल्में, पूजा बत्रा ने किया खुलासा

1997 में आई फिल्म ‘विरासत’ में क्यूट शहरी लड़की का किरदार निभाने वाली पूजा बत्रा ने हाल ही में कई चौंकाने वाले खुलासे किये. सफल डेब्यू के बावजूद पूजा के करियर पर जल्द ही फुल स्टॉप लग गया. हाल ही में पूजा बत्रा ने बताया कि उनकी लंबी हाइट के चलते उन्हें कई बेहतरीन फिल्मों से हाथ धोना पड़ा. पूजा का कहना है कि ज्यादा हाइट की वजह से कई एक्टर उनके साथ काम करने से कतराते थे.