old love letters: कहां मिले 2,000 साल पुराने लव लेटर,पत्थरों पर लिखे दिल के अनकहे शब्द

old love letters: रोमन काल के ऐतिहासिक शहर पोम्पेई में 2,000 साल पुराने प्रेम संदेश दीवारों पर उकेरे हुए मिले हैं. उन्नत तकनीक की मदद से करीब 300 शिलालेख पढ़े जा सके, जिनमें प्रेम भावनाएं, दैनिक जीवन और ग्लेडिएटर लड़ाइयों के दृश्य दर्ज हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये प्राचीन ग्रैफिटी उस दौर के लोगों की निजी भावनाओं और सामाजिक जीवन की अनमोल झलक पेश करती हैं.

