शरवरी वाघ से लेकर भूमि पेडनेकर तक…बॉलीवुड के वो सितारे, जिनका राजनीतिक परिवार से है जुड़ाव; देखें Photos
Political Nepotism in Bollywood: बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जाता है. फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बेटे-बेटियां तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति से ताल्लुक रखने वाले बड़े-बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां भी बॉलीवुड में काम कर रही है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही अभिनेता-अभिनेत्रियों के नाम बताएंगे. जिनका राजनीति में कनेक्शन रहा है और उनके बेटे-बेटियां, पोते-पोतियां या नाती-नातिन आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं.
मनीषा कोइराला
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं; वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं.
रितेश देशमुख
वहीं, अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग के लिए मशहूर रितेश देशमुख महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं.
शरवरी वाघ
शरवरी वाघ अपनी फिल्मों की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहीं हैं. वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की पोती हैं.
अरुणोदय सिंह
एक्टर अरुणोदय सिंह का परिवार लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम ताक़त रहा है. वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पोते और मध्य प्रदेश में विपक्ष के पूर्व नेता अजय सिंह के बेटे हैं.
भूमि पेडनेकर
अभिनेता भूमि पेडनेकर के दिवंगत पिता सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके थे; उन्होंने गृह और श्रम मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं.
नेहा शर्मा
नेहा शर्मा बिहार की राजनीति के जाने-माने चेहरे अजीत शर्मा की बेटी हैं. जो भागलपुर के विधायक रह चुके हैं.
आयुष शर्मा
सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा भी हिमाचल प्रदेश के एक जाने-माने राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं. वह बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के बेटे हैं.
वीर पहारिया
स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वीर पहारिया के नाना सुशील कुमार शिंदे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी हैं. इसके अलावा, उनकी मौसी प्रणिति शिंदे वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं.
संस्कृति जयना
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की पोती संस्कृति जयना ने हाल ही में फिल्म कृष्णावतारम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की है.