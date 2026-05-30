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शरवरी वाघ से लेकर भूमि पेडनेकर तक…बॉलीवुड के वो सितारे, जिनका राजनीतिक परिवार से है जुड़ाव; देखें Photos

Political Nepotism in Bollywood: बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जाता है. फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बेटे-बेटियां तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति से ताल्लुक रखने वाले बड़े-बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां भी बॉलीवुड में काम कर रही है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही अभिनेता-अभिनेत्रियों के नाम बताएंगे. जिनका राजनीति में कनेक्शन रहा है और उनके बेटे-बेटियां, पोते-पोतियां या नाती-नातिन आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं.


By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 2:53:17 PM IST

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मनीषा कोइराला

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं; वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं.

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वहीं, अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग के लिए मशहूर रितेश देशमुख महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं.

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