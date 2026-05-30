शरवरी वाघ से लेकर भूमि पेडनेकर तक…बॉलीवुड के वो सितारे, जिनका राजनीतिक परिवार से है जुड़ाव; देखें Photos

Political Nepotism in Bollywood: बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जाता है. फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बेटे-बेटियां तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति से ताल्लुक रखने वाले बड़े-बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां भी बॉलीवुड में काम कर रही है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही अभिनेता-अभिनेत्रियों के नाम बताएंगे. जिनका राजनीति में कनेक्शन रहा है और उनके बेटे-बेटियां, पोते-पोतियां या नाती-नातिन आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं.