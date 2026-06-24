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Political Families Daughters: राजनीतिक घरानों की बेटियां बनीं मिसाल, कोई बना इंजीनियर; तो किसी ने थामी देश की सुरक्षा की कमान

Political Families Daughters: राजनीतिक परिवारों के बच्चों पर अक्सर वंशवाद का आरोप लगता है और माना जाता है कि उनकी सफलता उनके परिवार की पहचान की वजह से मिलती है. लेकिन कुछ बेटियों ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. उन्होंने राजनीति की तैयार विरासत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अलग मुकाम हासिल किया. किसी ने इंजीनियर बनकर नाम कमाया, तो किसी ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर सबको हैरान कर दिया. आइए जानते हैं ऐसी 5 बेटियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अलग राह चुनकर मिसाल कायम की.


By: Preeti Rajput | Last Updated: June 24, 2026 4:26:01 PM IST

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देविना गहलोत (कैलाश गहलोत)

बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत की बेटी देविना गहलोत ने CUET-UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 लाकर सबको हैरान कर दिया है. देविना ने 5 में से 3 सब्जेक्ट में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं. उन्होंने सबको दिखा दिया कि अपनी मेहनत के दम पर कुछ अलग हासिल किया.

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अंजलि बिरला (लोकसभा स्पीकर ओम बिरला)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सबसे छोटी बेटी अंजली एक सिविल वर्कर है. अंजली ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 की रिजर्व लिस्ट (आरक्षित सूची) में 66 रैंक हासिल कर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में नौकरी हासिल की थी. वहीं उनकी बड़ी बेटी आकांक्षा बिरला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करती हैं.

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हर्षिता केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल)

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल एक बड़ी बिजनेसवुमेन बन रही है. वह 'बेसिल' नामक हेल्थ-टेक स्टार्टअप की सह-संस्थापक हैं और CEO के पद पर काम मकरती हैं. उन्होंने में पति संभव जैन के साथ मिलकर इस स्टार्टअप की शुरूआत की थी. उन्होंने साल 2014 में 'JEE Advanced' का एग्जाम भी पास किया था, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है.

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इशिता शुक्ला (सांसद रवि किशन)

सांसद और एक्टर रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने सियासत से दूर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है.

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हर्षा रेड्डी (जगन मोहन रेड्डी)

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बेटी हर्षा रेड्डी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने पेरिस के इनसीड बिजनेस स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की. वह अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं.

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