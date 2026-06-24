Political Families Daughters: राजनीतिक घरानों की बेटियां बनीं मिसाल, कोई बना इंजीनियर; तो किसी ने थामी देश की सुरक्षा की कमान

Political Families Daughters: राजनीतिक परिवारों के बच्चों पर अक्सर वंशवाद का आरोप लगता है और माना जाता है कि उनकी सफलता उनके परिवार की पहचान की वजह से मिलती है. लेकिन कुछ बेटियों ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. उन्होंने राजनीति की तैयार विरासत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अलग मुकाम हासिल किया. किसी ने इंजीनियर बनकर नाम कमाया, तो किसी ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर सबको हैरान कर दिया. आइए जानते हैं ऐसी 5 बेटियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अलग राह चुनकर मिसाल कायम की.