PNB डेबिट कार्ड वालों की हुई मौज, कैश लिमिट हुई आधी, बदल गए नियम, जानें कब से होंगे लागू

PNB ATM Limit: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड्स की दैनिक कैश विड्रॉल लिमिट आधी कर दी है. नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. ये कदम सुरक्षा बढ़ाने, फ्रॉड रोकने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है.