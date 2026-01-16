मोदी सरकार की PMSBY स्कीम: मामूली ₹20 में मिलेगा ₹2 लाख का लाभ

यह पॉलिसी समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस को आसान बनाती है. इस योजना का पहली बार ज़िक्र 2015 के बजट भाषण में किया गया था और इसे दो महीने बाद मई 2015 में लॉन्च किया गया था.