  • मोदी सरकार की PMSBY स्कीम: मामूली ₹20 में मिलेगा ₹2 लाख का लाभ

मोदी सरकार की PMSBY स्कीम: मामूली ₹20 में मिलेगा ₹2 लाख का लाभ

यह पॉलिसी समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस को आसान बनाती है. इस योजना का पहली बार ज़िक्र 2015 के बजट भाषण में किया गया था और इसे दो महीने बाद मई 2015 में लॉन्च किया गया था.


By: Anshika thakur | Published: January 16, 2026 1:32:14 PM IST

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
1/7

Government-Backed Accident Insurance:

यह सरकार द्वारा समर्थित एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो व्यक्तियों को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
2/7

Wide Age Eligibility:

यह सुविधा 18 से 70 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
3/7

Very Low Premium:

सालाना प्रीमियम ₹20 है, जो इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाता है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
4/7

High Coverage Amounts:

यह दुर्घटना में मौत या पूरी तरह विकलांगता के लिए ₹2 लाख तक और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख का कवर देता है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
5/7

Nominee Benefit:

एक्सीडेंटल मौत होने पर, पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर नामित व्यक्ति को क्लेम की रकम मिलती है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
6/7

Auto-Debit Enrollment:

हर साल आपके एक्टिव बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देकर एनरोलमेंट किया जाता है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - Photo Gallery
7/7

Annual Renewal Renewal Process:

यह स्कीम हर साल 1 जून से 31 मई तक चलती है और इसे हर साल रिन्यू करवाना होता है; अगर आप इसे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक को कैंसलेशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी.

Tags:
Accidental Death CoverDisability InsuranceGovernment Backed InsuranceLow Premium InsurancePersonal Accident Insurance Scheme
मोदी सरकार की PMSBY स्कीम: मामूली ₹20 में मिलेगा ₹2 लाख का लाभ - Photo Gallery

