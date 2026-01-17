  • Home>
  • सिर्फ आधार से मिलेगा ₹90,000 का बिजनेस लोन! जानिए PM SVANidhi योजना का पूरा फायदा

सिर्फ आधार से मिलेगा ₹90,000 का बिजनेस लोन! जानिए PM SVANidhi योजना का पूरा फायदा

क्या आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको एक सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो बिना किसी गारंटी के ₹90,000 तक का बिजनेस लोन देती है.


By: Anshika thakur | Published: January 17, 2026 12:38:59 PM IST

Prime Minister's Svanidhi Scheme - Photo Gallery
1/7

योजना का मकसद:

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों की मदद करती है जो छोटा बिज़नेस शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं खासकर स्ट्रीट वेंडर्स.

Prime Minister's Svanidhi Scheme - Photo Gallery
2/7

लोन की रकम बढ़ाई गई:

पहले इस योजना में ₹80,000 तक का लोन मिलता था, लेकिन अब इसे रिवाइज करके ₹90,000 तक का लोन दिया जा रहा है.

Prime Minister's Svanidhi Scheme - Photo Gallery
3/7

कोई गारंटी नहीं चाहिए:

यह लोन बिना गारंटी का है, आवेदक से कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं ली जाती है.

Loan - Photo Gallery
4/7

डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ आधार:

अप्लाई करने के लिए, लोगों को सिर्फ अपना आधार कार्ड चाहिए; कम कागजी कार्रवाई से प्रोसेस आसान हो जाता है.

Loan - Photo Gallery
5/7

तीन चरणों में लोन का वितरण:

लोन तीन चरणों में दिया जाता है शुरू में ₹15,000, पहला लोन चुकाने पर ₹25,000, और दूसरा लोन चुकाने के बाद ₹50,000.

Loan - Photo Gallery
6/7

आसान रीपेमेंट:

लाभार्थी छोटे EMIs में लोन चुका सकते हैं, जिससे रीपेमेंट आसान हो जाता है.

Prime Minister's Svanidhi Scheme - Photo Gallery
7/7

योजना का एडमिनिस्ट्रेशन और डेडलाइन:

यह योजना सरकारी बैंकों द्वारा चलाई जाती है और इसे 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे वेंडर्स को फायदा उठाने के लिए और समय मिल गया है.

सिर्फ आधार से मिलेगा ₹90,000 का बिजनेस लोन! जानिए PM SVANidhi योजना का पूरा फायदा - Photo Gallery

