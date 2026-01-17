सिर्फ आधार से मिलेगा ₹90,000 का बिजनेस लोन! जानिए PM SVANidhi योजना का पूरा फायदा

क्या आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको एक सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो बिना किसी गारंटी के ₹90,000 तक का बिजनेस लोन देती है.