PM Surya Ghar Yojna: हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 5 किलोवाट के पैनल पर कितनी सब्सिडी? जानें पूरी डिटेल

300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का क्या मतलब है?

अगर हर महीने आने वाला बिजली बिल आपके बजट पर लगातार असर डाल रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के जरिए आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं.