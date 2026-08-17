PM Surya Ghar Yojna: हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 5 किलोवाट के पैनल पर कितनी सब्सिडी? जानें पूरी डिटेल
PM Surya Ghar Yojana: आज के समय में बिजली मिलना काफी आम हो गया है. गर्मियों के मौसम में पंखे, कूलर, एसी आदि बिजली की काफी खपत करते हैं. ऐसे में हर महीने आने वाला बिजली का बिल कई घरों के लिए एक बड़ा खर्च बन जाता है.
क्या है PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana?
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर योजना है, जिसका उद्देश्य देश के घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है. इस योजना को केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में मंजूरी दी थी. आज इस योजना से लाखों घरों में उजाला हो रहा है.
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का क्या मतलब है?
अगर हर महीने आने वाला बिजली बिल आपके बजट पर लगातार असर डाल रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के जरिए आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं.
5 किलोवाट के सोलर पैनल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
PM Surya Ghar Yojana के तहत सामान्य घरेलू सिस्टम के लिए केंद्रीय सब्सिडी आपको पहले 2 किलोवाट तक 30,000 प्रति किलोवाट मिलती है, जिसके बाद एक्स्ट्रा 1 किलोवाट पर 18,000 रुपये होगी. 3 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम पर कुल केंद्रीय सब्सिडी 78,000 तक सीमित है.
क्या 5 किलोवाट सिस्टम लगवाने वाले को 5 किलोवाट की पूरी सब्सिडी मिलेगी?
अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, तो केंद्र की योजना के तहत सब्सिडी की गणना ज्यादा से ज्यादा 3 किलोवाट तक की निर्धारित केंद्रीय मदद के आधार पर होती है.
51 लाख घरों में मिल रही है फ्री बिजली
जानकारी के मुताबिक इस योजना के शुरु होने से लेकर अबतक कुल 51 लाख घरों में 300 यूनिट बिजली पहुंचाई जा रही है, जोकि अपने आप में एक काफी बड़ी संख्या है. आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.