चश्मे से लेकर घड़ी और पेन तक ‘ब्रांड मोदी’ के स्टाइल ने बनाई पीएम की दमदार पर्सनॉलिटी
Prime Minister Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हमेशा से ही अलग और खास रहा है. ना तो वह और नेताओं की तरह खादी पहनते हैं और न ही अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह कोट-पैंट .उनका फैशन सेंस और लाइफस्टाइल पूरी तरह से यूनिक है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान और स्टाइल आइकन बना दिया है.
नरेंद्र मोदी का आधुनिक अंदाज
दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक आधुनिक शख्सियत की है. वे लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और सुबह अखबार पढ़ने के जगह आईपैड पर ई-पेपर देखना पसंद करते है.एक बार वे काउबॉय हैट लगाए हुए भी नजर आए थे.
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक
मोदी का दिन भले ही ई-पेपर से शुरू होता हो, लेकिन उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी शौक है. जंगल सफारी के दौरान वे खुद DSLR कैमरे से फोटो खींचते हुए कई बार दिख चुके हैं.
खुद बनाया ‘ब्रांड मोदी’
मोदी ने अपने व्यक्तित्व और स्टाइल से खुद को ‘ब्रांड मोदी’ के रूप में स्थापित किया है. उनका आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी और कुर्ता - पाजामा अब एक फैशन ट्रेंड है.
कपड़ों का खास चुनाव
मोदी दिन में दो बार कपड़े बदलते हैं और हमेशा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं. उनकी शानदार शॉल इंटरनेशनल ब्रांड Gucci की है, जिसके भारत में केवल तीन स्टोर हैं.
कुर्ते का खास चलन
मोदी के कुर्ते को लोग भले ही स्वदेशी कहते हों, लेकिन असल में वे अहमदाबाद के मशहूर Jade Blue स्टोर से खरीदे जाते हैं. यह स्टोर उनके ट्रेडमार्क कुर्ते को ‘Modi Kurta’ के नाम से रजिस्टर्ड करा चुका है.
महंगे ब्रांड्स के शौकीन
मोदी की स्टाइल लिस्ट में कई लग्जरी ब्रांड्स भी शामिल हैं. वे अक्सर ‘Bvlgari’ का रिमलेस चश्मा पहनते हैं, जेब में ‘Mont Blanc’ पेन रखते हैं और हाथ में चमड़े की स्ट्रैप वाली लग्जरी ‘Movado’ घड़ी पहनते हैं.
पर्सनल केयर और हेल्थ हैबिट्स
मोदी अपनी सेहत और लुक्स पर भी काफी ध्यान देते हैं. वे कभी ठंडा पानी नहीं पीते ताकि आवाज पर असर न पड़े. और जेब में हमेशा एक कंघी रखते हैं .
