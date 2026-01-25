‘मन की बात’ में पीएम नरेन्द्र मोदी ने किया स्टार्टअप्स का जिक्र, जानिए रेडियो प्रोग्राम में कहीं 10 बड़ी बातें

PM Modi Ki Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के पहले ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश के युवाओं, स्टार्टअप संस्कृति, सामाजिक प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण की सराहना की. उन्होंने गुणवत्ता, जनभागीदारी और संस्कृति से जुड़ी प्रेरक कहानियों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया. आइए जानते हैं 10 बातों को-