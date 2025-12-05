‘लाल सोना’ समेत ये 6 बड़े तोहफे PM मोदी ने पुतिन को किए भेंट, देखिए इन उपहारों की क्या है खासियत और कीमत!

मार्बल शतरंज सेट

यह शतरंज सेट आगरा में हाथ से बनाया गया मार्बल (संगमरमर) का है. यह सेट बेहतरीन कलाकारी और इस्तेमाल लायक खूबसूरती का शानदार मेल है. इसे ओडीओपी (ODOP) पहल के तहत चुना गया है, जो इस क्षेत्र की खास पत्थर जड़ाई की विरासत को दिखाता है.



इस सेट में हर मोहरे पर अलग-अलग डिज़ाइन जड़े हुए हैं. इसमें विपरीत रंगों के पत्थरों के मोहरे और फूलों की डिज़ाइन वाला एक चेकर वाला मार्बल बोर्ड है, जो उत्तर भारत की कला का बेहतरीन नमूना है.



मार्बल, लकड़ी और अर्ध-कीमती पत्थरों के मेल से यह सेट आँखों को बहुत भाता है और छूने में भी बहुत सुखद लगता है. यह एक शानदार सजावट का सामान भी है और एक मज़ेदार खेल का साधन भी.