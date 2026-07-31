PM Kisan Scheme: मोदी सरकार ने की किसानों की बल्ले-बल्ले! 2031 तक मिलते रहेंगे ₹6,000; 24वीं किस्त पर क्या आया अपडेट?

PM Kisan Yojana Extension: मोदी सरकार ने देश भर के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम अब अगले पांच साल, यानी 2030-31 तक जारी रहेगी. इसका मतलब है कि योग्य किसानों को पहले की तरह हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती रहेगी. हालांकि, इस ऐलान के बाद किसानों के बीच एक सवाल तेज़ी से चर्चा में है: 24वीं किस्त की ₹2,000 की किस्त उनके अकाउंट में कब आएगी? आइए इस स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी फोटो गैलरी के ज़रिए जानते हैं.