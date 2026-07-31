PM Kisan Scheme: मोदी सरकार ने की किसानों की बल्ले-बल्ले! 2031 तक मिलते रहेंगे ₹6,000; 24वीं किस्त पर क्या आया अपडेट?
PM Kisan Yojana Extension: मोदी सरकार ने देश भर के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम अब अगले पांच साल, यानी 2030-31 तक जारी रहेगी. इसका मतलब है कि योग्य किसानों को पहले की तरह हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती रहेगी. हालांकि, इस ऐलान के बाद किसानों के बीच एक सवाल तेज़ी से चर्चा में है: 24वीं किस्त की ₹2,000 की किस्त उनके अकाउंट में कब आएगी? आइए इस स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी फोटो गैलरी के ज़रिए जानते हैं.
PM किसान योजना 2031 तक जारी रहेगी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है. इस स्कीम के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का बजट रखा गया है. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपने खेती के खर्च पूरे करने और अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी.
हर साल ₹6,000 दिए जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं
PM-KISAN स्कीम के तहत, योग्य किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 दिए जाते हैं. यह रकम DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.
अब तक किसानों के अकाउंट में ₹4.47 लाख करोड़ पहुंच चुके
सरकार के मुताबिक, स्कीम शुरू होने के बाद से अब तक 23 किस्तों के ज़रिए किसानों के बैंक अकाउंट में ₹4.47 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं. अकेले 23वीं किस्त में, 9.49 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ₹18,984 करोड़ से ज़्यादा की मदद मिली.
महिला किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ
PM किसान स्कीम का फ़ायदा बड़े पैमाने पर महिला किसानों तक भी पहुंचा है. अब तक महिला लाभार्थियों के अकाउंट में ₹1.06 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं. सरकार के मुताबिक, इस स्कीम का लगभग हर चार में से एक बेनिफिशियरी महिला किसान है.
किसानों को कैसे फायदा हो रहा है?
सरकार का कहना है कि यह स्कीम किसानों को बुआई, खाद, बीज, सिंचाई और खेती के सामान खरीदने के लिए समय पर पैसे दे रही है. नीति आयोग के DMEO इवैल्यूएशन के मुताबिक, 92% से ज़्यादा किसानों ने इस पैसे का इस्तेमाल खेती और खेती में इन्वेस्टमेंट के लिए किया, जबकि लगभग 85% ने खेती से इनकम में सुधार और कर्ज पर निर्भरता कम होने की बात कही.
₹2,000 की 24वीं किस्त कब आएगी?
यही वह सवाल है जिसका लाखों किसान इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, सरकार ने 24वीं इंस्टॉलमेंट की ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, पिछली इंस्टॉलमेंट के पैटर्न के आधार पर, यह संभावना है कि ₹2,000 की अगली इंस्टॉलमेंट अक्टूबर 2026 में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है. हालांकि, डेडलाइन केंद्र सरकार की ऑफिशियल घोषणा के बाद ही साफ होगी.
किन किसानों को 24वीं किस्त मिलेगी?
24वीं किस्त सिर्फ़ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका e-KYC पूरा है, आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक है, ज़मीन के रिकॉर्ड वेरिफाई हैं, और जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है. इन डिटेल्स में कोई भी गड़बड़ी होने पर किस्त में देरी हो सकती है.
किस्त में देरी से बचने के लिए क्या करें?
अगर आप PM किसान योजना के बेनिफिशियरी हैं, तो समय पर अपनी e-KYC, आधार सीडिंग, बैंक अकाउंट की जानकारी और ज़मीन के रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लें. इससे यह पक्का हो जाएगा कि 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में पहुंच जाए.