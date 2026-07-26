किसानों के लिए खुशखबरी! PM किसान की 24वीं किस्त को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट; जानें कब आएंगे खाते में ₹2,000?

PM Kisan Yojana 24th Installment: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजर 24वीं किस्त पर है. हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में ₹2,000 कब आएंगे, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए जानें 24वीं किस्त की तारीख.