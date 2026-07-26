किसानों के लिए खुशखबरी! PM किसान की 24वीं किस्त को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट; जानें कब आएंगे खाते में ₹2,000?
PM Kisan Yojana 24th Installment: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजर 24वीं किस्त पर है. हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में ₹2,000 कब आएंगे, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए जानें 24वीं किस्त की तारीख.
कब जारी हो सकती है 24वीं किस्त?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 24वीं किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की है. हालांकि पिछले सालों के रिकॉर्ड के देखें तो यह किस्त अक्टूबर या नवंबर में जारी होने की संभावना है.
पिछले साल कब आई थी पीएम किसान योजना की किस्त?
पिछले साल पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त 20 नवंबर को जारी की गई थी. पीएम मोदी ने इसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किसानों के खातों में ट्रांसफर किया था.
अक्टूबर भी बन सकता है बड़ा महीना
सिर्फ नवंबर ही नहीं, इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को भी योजना की एक किस्त जारी की गई थी. ऐसे में इस बार भी अक्टूबर के दौरान किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है.
हर साल कितनी बार मिलती है पीएम किसान योजना की राशि?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार ₹2,000-₹2,000 की किस्त दी जाती है. यानी एक साल में कुल ₹6000 सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं.
क्या इस बार बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि?
कई किसानों को उम्मीद थी कि सरकार योजना की राशि बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि ₹6,000 की वार्षिक सहायता में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
किस्त पाने के लिए किसान जरूर करें ये काम
अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्ता बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे, तो E-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन समय रहते पूरा कर लें. इन दस्तावेजों में गड़बड़ी होने पर किस्त अटक सकती है.