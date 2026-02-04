क्या है Farmer ID, जिसकी वजह से लटक सकते हैं पीएम किसान सम्मान के 2000 रुपये; जान लें इसे पाने का तरीका

What is Farmer ID: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन अब इस योजना से जुड़ा एक नया नियम किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है. 22वीं किस्त से पहले सरकार ने किसान आईडी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. कई राज्यों में बिना किसान आईडी के न तो नया पंजीकरण होगा और न ही आगे चलकर योजना का लाभ मिल पाएगा. ऐसे में हर किसान को ये बदलाव समझना जरूरी है.