PM Kisan 22nd installment date: क्या होली में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, जानें सबकुछ?

PM Kisan 22nd installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) केंद्र सरकार की आय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब लाभार्थी 22वीं किस्त ₹2,000 के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं हुई है.