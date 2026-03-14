PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आए किसान निधि के 2000 रुपये! तुरंत करें ये काम

PM Kisan Yojana Complaint: केंद्र सरकार अपनी ओर से किसानों को वो ख़ुशी दे चुकी है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत, किसानों को सालाना तीन किस्तों में आर्थिक सहायता मिलती है. इस योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी. इस मौके पर, देश भर के 9 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹2,000 की रकम जमा की गई. लेकिन, कई किसानों के खातों में अभी भी सरकार द्वारा भेजी रकम नहीं आई है. ऐसे में सवाल उठता है कि इसके लिए अब किसान क्या करे?