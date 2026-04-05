PM Kisan: अटक सकती है पीएम किसान योजना की 23 वीं किस्त! आज ही बनवा लें ये कागज; वरना नहीं मिलेंगे पैसे

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23 वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. योजना की 22वीं किस्त पिछले महीने ही आई है. जिसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 रुपये से अधिक भेजे गए हैं. हालांकि, कुछ किसानों को योजना की 22वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं. अगर ऐसा ही रहा तो 23वीं किस्त भी आपके खाते में नहीं आएगी.