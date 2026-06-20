PM Kisan 23rd Installment Check: बैंक खाते में बहुत दिन बाद आते हैं ₹2000? यहां करें शिकायत; तुरंत 5 कमियों को सुधार लें किसान भाई!

PM Kisan 23rd Installment Check: देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 23 किस्तें लगभग ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लेकिन कई किसान भाईयों की शिकायत रहती है कि उनके बैंक खाते में यह पैसा समय पर नहीं पहुंचता. कई दिनों की देरी पहुंचता है या अटक जाता है. यह एक बेहद कॉमन समस्या है. कई बार सरकार की ओर से फंड ट्रांसफर हो जाता है लेकिन तकनीकी खराबी या लाभार्थियों की भूल-चूक की वजह से पैसा अटक जाता है जिसके कारण किसान भाईयों को बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. वहां पता चलता है कि उन्हीं की छोटी से गलती के कारण पैसा रोक गया है. आपके साथ ऐसी समस्या न हो, इसलिए जल्द से जल्द अपनी 5 गलतियों को सुधार लें. इसके बावजूद 2000 रुपये नहीं मिलते तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए-