PM Kisan 23rd Installment Check: बैंक खाते में बहुत दिन बाद आते हैं ₹2000? यहां करें शिकायत; तुरंत 5 कमियों को सुधार लें किसान भाई!
PM Kisan 23rd Installment Check: देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 23 किस्तें लगभग ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लेकिन कई किसान भाईयों की शिकायत रहती है कि उनके बैंक खाते में यह पैसा समय पर नहीं पहुंचता. कई दिनों की देरी पहुंचता है या अटक जाता है. यह एक बेहद कॉमन समस्या है. कई बार सरकार की ओर से फंड ट्रांसफर हो जाता है लेकिन तकनीकी खराबी या लाभार्थियों की भूल-चूक की वजह से पैसा अटक जाता है जिसके कारण किसान भाईयों को बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. वहां पता चलता है कि उन्हीं की छोटी से गलती के कारण पैसा रोक गया है. आपके साथ ऐसी समस्या न हो, इसलिए जल्द से जल्द अपनी 5 गलतियों को सुधार लें. इसके बावजूद 2000 रुपये नहीं मिलते तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए-
ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कराएं
पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए ईकेवाईसी एक अनिवार्य शर्त है. जिन किसानों की ईकेवाईसी नहीं होती, सिस्टम उसे ढूंढकर आपकी किस्त रोक देता है. दरअसल, आवेदन के बाद किसान टेंशन फ्री हो जाते हैं जबकि हर लाभार्थी को समय-समय अपनी ईकेवाईसी चेक कराते रहना चाहिए. आप चाहें तो PM Kisan पोर्टल पर OTP, CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक, आधार लिंक मोबाइल नंबर के जरिए ईकेवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं.
बैंक खाते की आधार सीडिंग
पीएम किसान की नई किस्तों के लिए आधार कार्ड का सिर्फ बैंक खाते से लिंक होना काफी नहीं है. इसकी NPCI से मैपिंग करानी होगी ताकि किस्तें DBT के जरिए आती रहें. इसके अपने बैंक खाते को एक्टिव रखें, डीबीटी स्टेटस चेक करें और अपनी आधार सीडिंग अपडेट कराएं.
लैंड सीडिंग अपडेट कराएं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हीं किसानों को लाभ मिलता है जिनके नाम खेती की जमीन होती है. यदि केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास आपकी जमीन की जानकारी नहीं है तो आपकी किस्तें अटक सकती हैं. सरकार की ओर से ऑनलाइन माध्यम से जमीन के वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं. अपनी लैंड सीडिंग चेक करने के लिए PM Kisan के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. यदि स्टेटस में NO आ रहा है तो अपने खतौनी और जमीन के कागजों को अपडेट कराएं. तहसील या कृषि विभाग में लैंड रिकॉर्ड वैरीफिकेशन कराएं. PM Kisan ID के साथ जमीन को अटैच कराएं.
नाम, बैंक, पता और मोबाइल नंबर चेक करें
पीएम किसान योजना में आवेदन के समय किसान अपने उस वक्त के नाम की स्पैलिंग, बैंक खाता, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराते हैं लेकिन आवेदन के बाद कई कारणों से नाम की स्पैलिंग दूसरे कागजों में अलग पाई जाती है. मोबाइल नंबर, पता और बैंक खाता बदल दिए जाते हैं जिसके कारण पैसा समय पर नहीं आता. इसलिए जब भी अपना नाम, बैंक खाता, पता, मोबाइल नंबर या जमीन की खरीद-बिक्री करें तो सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट कराएं.
क्या है गलतियां सुधारने का तरीका
अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और किस्तों में देरी का सामना करते हैं तो PM Kisan के ऑफिशियल पोर्टल या PM Kisan App के जरिए गलतियां सुधार सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए गांव या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में ई-केवाईसी से लेकर आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग, बैंक लिंकिंग, स्पेलिंग मिस्टेक या अन्य बदलावों को अपडेट करा सकते हैं.
सरकार क्यों करती है इतनी सख्ती?
केंद्र सरकार की पूरी कोशिश होती है कि लाभार्थियों के खाते में समय पर पीएम किसान की आर्थिक सहायता पहुंच जाए. कई बार फर्जी लाभार्थी भी जुड़ जाते हैं जिनकी पहचान के लिए सरकार ने नियम-कानून बनाए हैं. यही कारण है कि डिजिटल और डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सख्ती की जाती है. यदि आपके खाते में समय पर पीएम किसान की किस्तें नहीं आती हैं तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं.