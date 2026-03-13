PM Kisan 22nd Installment : कितने बजे किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये? 22 किस्त को लेकर बड़ा अपडेट; ऐसे करें चेक

PM Kisan 22nd Installment : काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे देश के किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. जी हां! आज किसानों को 22वीं क़िस्त मिलने वाली है. वहीं अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो इस बार आपको 22वीं किस्त मिलेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 मार्च, 2026 किसानों के लिए बहुत ही शुभ दिन साबित होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार आज 22वीं किस्त जारी करने जा रही है. काफी लंबे समय से किसानों के मन में यही सवाल था कि कब ये किस्त जारी होगी. और कितने पैसे मिलेंगे. आज हम आपको इस खबर में हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं.