PM Kisan 22nd installment: होली से पहले मिलेगा किसानों को बड़ा तोहफा? कब आएगी 22वीं किस्त, यहां जानें सारा अपडेट

PM Kisan 22nd installment: किसान बड़ी ही बेसब्री से 22वीं क़िस्त का इंतजार कर रहे हैं. वहीं PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार करते-करते जनवरी से लेकर फरवरी तक निकल गया है. वहीं अब फरवरी भी खत्म होने वाला है. वहीं अब किसानों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर यह इंतज़ार किस दिन खत्म होगा. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 22वीं किस्त (PM किसान योजना 22वीं किस्त की तारीख) की घोषणा नहीं की है. तारीख घोषित होते ही इंतज़ार खत्म हो जाएगा. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि PM किसान योजना की किस्त कब भेजी जा सकती है.