कैसे मिलेगा PM Fasal Bima Yojana का लाभ? यहां जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मकसद किसानों को पूरी तरह से रिस्क से सुरक्षा देकर खेती की पैदावार को सपोर्ट करना है. यह स्कीम एरिया के हिसाब से बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक, सभी बिना रोक-टोक वाले कुदरती रिस्क के लिए फसलों के लिए सस्ता इंश्योरेंस कवर पक्का करती है. स्कीम के नियमों की माने तो, नोटिफाइड इलाकों में नोटिफाइड फसलें उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे खुद का काम करते हों या बटाई पर खेती करते हों, इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.