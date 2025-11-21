  • Home>
  कैसे मिलेगा PM Fasal Bima Yojana का लाभ? यहां जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

कैसे मिलेगा PM Fasal Bima Yojana का लाभ? यहां जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मकसद किसानों को पूरी तरह से रिस्क से सुरक्षा देकर खेती की पैदावार को सपोर्ट करना है. यह स्कीम एरिया के हिसाब से बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक, सभी बिना रोक-टोक वाले कुदरती रिस्क के लिए फसलों के लिए सस्ता इंश्योरेंस कवर पक्का करती है. स्कीम के नियमों की माने तो, नोटिफाइड इलाकों में नोटिफाइड फसलें उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे खुद का काम करते हों या बटाई पर खेती करते हों, इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: November 21, 2025 1:09:40 PM IST

कैसे मिलेगा PM Fasal Bima Yojana का लाभ? यहां जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
इन डाक्यूमेंट्स का होना जरूरी

पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड प्रमाण (RoR/LPC या वैध समझौता), पहचान प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड), पता प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/बिजली बिल),फसल घोषणा पत्र (जो फसल बोई या बोने का इरादा हो) इन सभी डाक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएँ. और  होमपेज पर "Farmer Corner" पर क्लिक करें. पॉपअप में "Guest Farmer" चुनें.

अगला स्टेप

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स और बैंक खाते की जानकारी भरें. कैप्चा कोड भरकर "Create User" पर क्लिक करें. इसके बाद  रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से "Farmer Corner" → "Apply for Crop Insurance Yourself" पर क्लिक करें. फिर "Login for Farmer" पर जाएँ.

OTP की प्रक्रिया

मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें, OTP मंगवाएँ और सबमिट करें. किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा. एप्लिकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें. सबमिट से पहले "Preview" कर लें. फिर "Submit" पर क्लिक करें.

अंतिम प्रक्रिया

पॉपअप में "Pay Later" या "Make Payment" चुनें. भुगतान बाद में या तुरंत कर सकते हैं. भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

PM Fasal Bima Yojana क्या है ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि मंत्रालय के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक फसल बीमा योजना है। इसे 18 फरवरी 2016 को लांच किया गया था।

