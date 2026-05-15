  • Home>
  • Gallery»
  • Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स

Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स

Rats in Summer: गर्मियों के मौसम में घरों में चूहों की समस्या तेजी से बढ़ जाती है. खासकर किचन, स्टोर रूम और गोदाम जैसी जगहों पर ये ज्यादा दिखाई देते हैं. चूहे न सिर्फ खाने-पीने का सामान खराब करते हैं, बल्कि गंदगी फैलाकर कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देते हैं. आमतौर पर लोग इन्हें भगाने के लिए केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी तेज खुशबू चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इन पौधों को घर में लगाने से चूहों को नेचुरल तरीके से दूर रखा जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 15, 2026 8:24:42 AM IST

Follow us on
Google News
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
1/7

गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है चूहों की समस्या?

गर्मी के मौसम में चूहे घर के ठंडे और सुरक्षित कोनों में छिपने लगते हैं. किचन और स्टोर रूम में खाने की चीजें मिलने की वजह से इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है

You Might Be Interested In
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
2/7

रोजमेरी का पौधा चूहों को रखे दूर

रोजमेरी की तेज खुशबू चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इसे घर के अंदर, किचन या कूड़ेदान के पास रखने से चूहों की आवाजाही कम हो सकती है. साथ ही इसका इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है.

Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
3/7

पुदीने की खुशबू से भागते हैं चूहे

पुदीने का पौधा घर के लिए सबसे असरदार नेचुरल उपायों में से एक माना जाता है. इसकी तेज महक चूहों को दूर भगाने में मदद करती है. इसे बालकनी, सीढ़ियों या घर के कोनों में रखा जा सकता है.

You Might Be Interested In
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
4/7

लैवेंडर की खुशबू इंसानों को पसंद, चूहों को नहीं

लैवेंडर की खुशबू जहां लोगों को ताजगी का एहसास कराती है, वहीं चूहे इससे दूर रहना पसंद करते हैं. इसे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है और घर में अच्छी खुशबू भी बनी रहती है.

Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
5/7

तुलसी का पौधा भी है असरदार

तुलसी केवल धार्मिक और औषधीय गुणों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसकी खुशबू भी चूहों को दूर रखने में मदद करती है. किचन के पास तुलसी का पौधा लगाना काफी फायदेमंद माना जाता है.

Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
6/7

गेंदा के फूलों की महक से दूर रहते हैं छोटे जीव

गेंदा के फूलों की तेज गंध कई कीड़ों और छोटे जीवों को दूर रखने में मदद करती है. इसे घर के एंट्री पॉइंट्स या खिड़कियों के पास लगाया जा सकता है.

You Might Be Interested In
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
7/7

घर रहेगा फ्रेश और चूहे भी रहेंगे दूर

इन पौधों को घर में लगाने से न सिर्फ चूहों की समस्या कम हो सकती है, बल्कि घर का वातावरण भी ताजा और खुशबूदार बना रहता है. साथ ही घर की खूबसूरती भी बढ़ती है.

Tags:
rats in summerways to repel rats
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery
Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स - Photo Gallery