Rats in Summer: घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? छुटकारा दिलाएंगे ये नेचुरल प्लांट्स, अपनाएं ये टिप्स

Rats in Summer: गर्मियों के मौसम में घरों में चूहों की समस्या तेजी से बढ़ जाती है. खासकर किचन, स्टोर रूम और गोदाम जैसी जगहों पर ये ज्यादा दिखाई देते हैं. चूहे न सिर्फ खाने-पीने का सामान खराब करते हैं, बल्कि गंदगी फैलाकर कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देते हैं. आमतौर पर लोग इन्हें भगाने के लिए केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी तेज खुशबू चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इन पौधों को घर में लगाने से चूहों को नेचुरल तरीके से दूर रखा जा सकता है.