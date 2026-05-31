  • Home>
  • Gallery»
  • Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस

Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस

अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में सिक्किम जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिये. अगर आप ट्रिप के दौरान टूर गाइड हायर करते हैं तो उन्हें भी अपनी ये लिस्ट दिखा दीजियेगा, जिससे ये जगहें रह न जायें. वैसे तो पूरा सिक्किम ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुछ places ज्यादा ही खूबसूरत हैं. आइये जानते हैं उनके नाम!


By: Shivangi Shukla | Published: May 31, 2026 5:05:15 PM IST

Follow us on
Google News
त्सोमगो झील - Photo Gallery
1/5

त्सोमगो झील

3,753 मीटर (12,313 फीट) की ऊंचाई पर स्थित यह हिमनदी झील चांगू झील के नाम से प्रसिद्ध है. इसका पानी मौसम के साथ रंग बदलता है. यहां याक की सवारी का आनंद जरूर लें.

You Might Be Interested In
नाथुला दर्रा - Photo Gallery
2/5

नाथुला दर्रा

4,310 मीटर (14,140 फीट) की ऊंचाई पर स्थित, यह ऐतिहासिक पर्वतीय दर्रा प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है और भारत-चीन सीमा पर स्थित है. यहां से आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख सकते हैं.

युमथांग घाटी - Photo Gallery
3/5

युमथांग घाटी

"फूलों की घाटी" के नाम से प्रसिद्ध युमथांग 3,564 मीटर (11,693 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। वसंत ऋतु में, रोडोडेंड्रोन और प्रिमूला के खिलने से यह जीवंत रंगों से भर जाता है।

You Might Be Interested In
गुरुदोंगमार झील - Photo Gallery
4/5

गुरुदोंगमार झील

उत्तरी सिक्किम में स्थित विश्व और भारत की सबसे ऊँची झीलों में से एक है. यह 5,425 मीटर (17,800 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है. राजसी बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी यह झील एक अलौकिक और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है.

You Might Be Interested In
पेल्लिंग - Photo Gallery
5/5

पेल्लिंग

यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो माउंट कंचनजंगा (दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी) के सबसे शानदार और सुंदर दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है. यहां आने के बाद पेलिंग ग्लास स्काईवॉक एन्जॉय करना न भूलें.

Tags:
lifestyletravelling
Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस - Photo Gallery
Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस - Photo Gallery
Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस - Photo Gallery
Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस - Photo Gallery