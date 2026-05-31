Summer Vacation पर सिक्किम जाने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 hidden gems को एक्सप्लोर करना मत भूलियेगा, जिंदगीभर रहेगा अफ़सोस

अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में सिक्किम जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिये. अगर आप ट्रिप के दौरान टूर गाइड हायर करते हैं तो उन्हें भी अपनी ये लिस्ट दिखा दीजियेगा, जिससे ये जगहें रह न जायें. वैसे तो पूरा सिक्किम ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुछ places ज्यादा ही खूबसूरत हैं. आइये जानते हैं उनके नाम!