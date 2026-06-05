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ये waterfalls नहीं देखा तो क्या kerala देखा! गर्मी की छुट्टियों में केरल जाने का बना रहे हैं प्लान, इन hidden places को एक्सप्लोर करना न भूलें

केरल गर्मियों में और भी जादुई लगता है, जब इसके झरने हरे-भरे जंगलों, पथरीली पहाड़ियों और ठंडी घाटियों से बहते हैं. जहां कई पर्यटक गर्मी के मौसम में समुद्र तटों की तलाश करते हैं, वहीं केरल के झरने गर्मी से राहत पाने का एक शांत और ताजगी भरा रास्ता प्रदान करते हैं. गिरते पानी की आवाज़, पहाड़ों की ताज़ी हवा और प्राकृतिक सुंदरता एक आरामदायक छुट्टी के लिए आदर्श वातावरण बनाते हैं. अगर इस बार छुट्टियों में केरल जाने का प्लान बना रहे हैं तो लैगून के साथ इन सुंदर झरनों को एक्सप्लोर करना न भूलें!


By: Shivangi Shukla | Published: June 5, 2026 4:38:45 PM IST

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अथिरप्पिल्ली जलप्रपात - Photo Gallery
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अथिरप्पिल्ली जलप्रपात

अथिरप्पिल्ली जलप्रपात केरल के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है और इसे अक्सर "दक्षिण भारत का नियाग्रा" कहा जाता है. घनी हरियाली और वन्यजीवों से घिरा यह जलप्रपात गर्मियों की सुबह और शाम के समय बेहद खूबसूरत लगता है. यह प्रकृति की सैर, फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान है.

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मीनमट्टी जलप्रपात

मीनमट्टी जलप्रपात वायनाड का एक और खूबसूरत आकर्षण है, जो मनमोहक प्राकृतिक दृश्य और रोमांचक ट्रेकिंग मार्ग प्रदान करता है. यह जलप्रपात बहुत ऊँचाई से गिरता है और नीचे एक ताज़ा पानी का कुंड बनाता है.

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