ये waterfalls नहीं देखा तो क्या kerala देखा! गर्मी की छुट्टियों में केरल जाने का बना रहे हैं प्लान, इन hidden places को एक्सप्लोर करना न भूलें
केरल गर्मियों में और भी जादुई लगता है, जब इसके झरने हरे-भरे जंगलों, पथरीली पहाड़ियों और ठंडी घाटियों से बहते हैं. जहां कई पर्यटक गर्मी के मौसम में समुद्र तटों की तलाश करते हैं, वहीं केरल के झरने गर्मी से राहत पाने का एक शांत और ताजगी भरा रास्ता प्रदान करते हैं. गिरते पानी की आवाज़, पहाड़ों की ताज़ी हवा और प्राकृतिक सुंदरता एक आरामदायक छुट्टी के लिए आदर्श वातावरण बनाते हैं. अगर इस बार छुट्टियों में केरल जाने का प्लान बना रहे हैं तो लैगून के साथ इन सुंदर झरनों को एक्सप्लोर करना न भूलें!
अथिरप्पिल्ली जलप्रपात
अथिरप्पिल्ली जलप्रपात केरल के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है और इसे अक्सर "दक्षिण भारत का नियाग्रा" कहा जाता है. घनी हरियाली और वन्यजीवों से घिरा यह जलप्रपात गर्मियों की सुबह और शाम के समय बेहद खूबसूरत लगता है. यह प्रकृति की सैर, फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान है.
सूचीपाड़ा जलप्रपात
वायनाड में स्थित सूचीपाड़ा जलप्रपात अपने तीन चरणों वाले जल प्रवाह और हरे-भरे वन परिवेश के लिए प्रसिद्ध है. जलप्रपात तक पहुंचने के लिए चाय के बागानों और घने पेड़ों से होकर एक छोटी सी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो इस अनुभव को और भी रोमांचक बना देती है.
मीनमट्टी जलप्रपात
मीनमट्टी जलप्रपात वायनाड का एक और खूबसूरत आकर्षण है, जो मनमोहक प्राकृतिक दृश्य और रोमांचक ट्रेकिंग मार्ग प्रदान करता है. यह जलप्रपात बहुत ऊँचाई से गिरता है और नीचे एक ताज़ा पानी का कुंड बनाता है.
पलारुवी जलप्रपात
कोल्लम जिले में स्थित पलारुवी जलप्रपात अपने औषधीय जल और हरे-भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है. पलारुवी नाम का अर्थ है "दूध की धारा", जो इसके सफेद, बहते पानी का सटीक वर्णन करता है. जलप्रपात के नीचे बना प्राकृतिक कुंड गर्मियों में ठंडक पाने के इच्छुक पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.
थोम्मनकुथु जलप्रपात
थोम्मनकुथु जलप्रपात केरल का एक छिपा हुआ रत्न है जो रोमांच और सुकून का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. इस जलप्रपात में चट्टानी भूभाग और वन पथों पर फैले कई छोटे-छोटे झरने हैं.