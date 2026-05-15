घर में बनवाना चाहते हैं स्विमिंग पूल? इस परमिट के बिना हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें नियम

Swimming Pool For House Rules in India: घर में पूल बनवाना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसके लिए सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि सरकारी अनुमति भी जरूरी होती है? सही परमिट, सुरक्षा नियम और स्थानीय गाइडलाइंस का पालन करके ही आप अपना ड्रीम स्विमिंग पूल सुरक्षित और कानूनी तरीके से बना सकते हैं. आइए जानते हैं सबकुछ-