घर में बनवाना चाहते हैं स्विमिंग पूल? इस परमिट के बिना हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें नियम
Swimming Pool For House Rules in India: घर में पूल बनवाना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसके लिए सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि सरकारी अनुमति भी जरूरी होती है? सही परमिट, सुरक्षा नियम और स्थानीय गाइडलाइंस का पालन करके ही आप अपना ड्रीम स्विमिंग पूल सुरक्षित और कानूनी तरीके से बना सकते हैं. आइए जानते हैं सबकुछ-
बिल्डिंग परमिट लेना जरूरी है
भारत में घर में पक्का स्विमिंग पूल बनवाने से पहले स्थानीय नगर निगम, पंचायत या विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी होता है. इसके लिए आपको अपनी बिल्डिंग योजना में बदलाव की मंजूरी लेनी पड़ती है. बिना परमिट के पूल बनवाने पर जुर्माना लग सकता है और कई मामलों में पूल हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है.
क्षेत्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है
हर शहर और इलाके के अपने निर्माण नियम होते हैं. अधिकारी ये जांच करते हैं कि पूल घर की सीमा से कितनी दूरी पर बनाया जा रहा है, पानी की निकासी सही है या नहीं और आसपास के लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी. इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले स्थानीय नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.
कुछ जगहों पर NOC की जरूरत
कई क्षेत्रों में स्विमिंग पूल बनवाने के लिए अलग-अलग विभागों से No Objection Certificate (NOC) लेना पड़ सकता है. इसमें दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल हो सकते हैं. ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूल सुरक्षा और साफ-सफाई के मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है.
सुरक्षा के नियमों का पालन जरूरी है
स्विमिंग पूल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था रखना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर पूल के चारों ओर फेंसिंग, गेट या सेफ्टी बैरियर लगाने की सलाह दी जाती है ताकि बच्चे या कोई अन्य व्यक्ति गलती से पूल में न गिर जाए.
सोसाइटी या पड़ोस की अनुमति भी जरूरी
यदि आप किसी अपार्टमेंट, गेटेड सोसाइटी या कॉलोनी में रहते हैं, तो आपको हाउसिंग सोसाइटी या HOA से अनुमति लेनी पड़ सकती है. कई सोसाइटी निर्माण कार्य, पानी की खपत और शोर जैसी बातों को ध्यान में रखकर मंजूरी देती हैं. इसलिए पहले उनकी अनुमति लेना बेहतर होता है.
छत पर पूल बनवाने से पहले जांच कराएं
अगर आप छत पर या ऊपरी मंजिल पर स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच करवाना बहुत जरूरी है. पूल में भरा पानी काफी भारी होता है और गलत डिजाइन से भवन को नुकसान हो सकता है. इंजीनियर ये सुनिश्चित करता है कि इमारत इतना भार सुरक्षित रूप से उठा सकती है.
आवेदन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करें
स्विमिंग पूल बनवाने के लिए सबसे पहले एक प्रमाणित आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिजाइन प्लान तैयार करवाना चाहिए. इसके बाद ये प्लान स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण में जमा किया जाता है. कई बार पूल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी परमिट और कागजी प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है.