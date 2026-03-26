Long Weekend 2026: इस लॉन्ग वीकेंड को न करें बर्बाद, दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर, इन जगहों को करें एक्सप्लोर

Places To Visit In Long Weekend: राम नवमी के लॉन्ग वीकेंड पर जब दिल्ली की हवा प्रदूषण से भारी और थकाने वाली लगने लगती है, तब शहर से कुछ समय के लिए दूर जाना एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है. आसपास मौजूद ये खूबसूरत डेस्टिनेशन न केवल साफ और ताजी हवा देते हैं, बल्कि पहाड़ों, झीलों और हरियाली के बीच आपको मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं. कम दूरी में ये जगहें एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ब्रेक देती हैं.