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Long Weekend 2026: इस लॉन्ग वीकेंड को न करें बर्बाद, दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर, इन जगहों को करें एक्सप्लोर

Places To Visit In Long Weekend: राम नवमी के लॉन्ग वीकेंड पर जब दिल्ली की हवा प्रदूषण से भारी और थकाने वाली लगने लगती है, तब शहर से कुछ समय के लिए दूर जाना एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है. आसपास मौजूद ये खूबसूरत डेस्टिनेशन न केवल साफ और ताजी हवा देते हैं, बल्कि पहाड़ों, झीलों और हरियाली के बीच आपको मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं. कम दूरी में ये जगहें एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ब्रेक देती हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 26, 2026 8:34:25 PM IST

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लैंसडाउन – (लगभग 280 किमी)

लैंसडाउन एक शांत और कम भीड़-भाड़ वाला हिल स्टेशन है, जो पाइन के घने जंगलों से घिरा हुआ है. यहां की ताजी हवा, टिप-इन-टॉप व्यू पॉइंट से हिमालय के सुंदर नजारे और भुल्ला झील की शांति आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देती है. ये जगह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सुकून और प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं.

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नीमराना – (लगभग 120 किमी)

नीमराना एक परफेक्ट शॉर्ट गेटअवे है, जहां आप इतिहास और लग्जरी का अनोखा एक्सपीरिएंस ले सकते हैं. नीमराना फोर्ट पैलेस में ठहरना, शानदार सनसेट व्यू देखना, जिपलाइन और स्पा का आनंद लेना इसे खास बनाता है. साफ वातावरण और रॉयल एंबियंस इसे वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

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नाहन – (लगभग 250 किमी)

नाहन एक शांत और ऑफबीट हिल स्टेशन है, जहां भीड़ बहुत कम होती है. यहां का हरियाली से भरा वातावरण, ठंडी और साफ हवा और पास की रेणुका झील इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. ये जगह परिवारों और उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो भीड़ से दूर सुकून चाहते हैं.

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नैनीताल – (लगभग 300 किमी)

नैनीताल अपनी खूबसूरत झीलों, ठंडी जलवायु और शानदार व्यू पॉइंट्स के लिए फेमस है. नैनी झील में बोटिंग, स्नो व्यू पॉइंट से नजारे और सुबह की वॉक आपको ताजगी का एहसास कराती है. ये जगह परिवार और दोस्तों के साथ एक यादगार वीकेंड बिताने के लिए परफेक्ट है.

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कसौली – (लगभग 290 किमी)

कसौली का शांत और रोमांटिक माहौल इसे खास बनाता है. पाइन के पेड़ों की खुशबू, गिल्बर्ट ट्रेल पर वॉक और शांत गलियां आपको सुकून देती हैं. ये जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो धीमी गति से यात्रा कर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं.

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जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क – (लगभग 250 किमी)

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रकृति और वाइल्डलाइफ का शानदार संगम है. यहां के घने जंगल, नदी किनारे रिसॉर्ट और प्रदूषण-मुक्त वातावरण आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देते हैं. सफारी के अलावा भी यहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर अनुभव मिलता है.

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मसूरी – (लगभग 290 किमी)

मसूरी, जिसे ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ कहा जाता है, अपने ठंडे मौसम, हरियाली और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए मशहूर है. गन हिल, कैमल्स बैक रोड और लैंडौर की सैर आपको एक यादगार अनुभव देती है. ये जगह हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट है.

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Long weekend places to visitram navami 2026
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