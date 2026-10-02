Pitru Paksha 2026: गया नहीं जा पाएंगे? पितृपक्ष में 8 जगहों पर भी कर सकते हैं पिंडदान, पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है खास महत्व!

Pitru Paksha 2026: सनातन संस्कृति और हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में पितृ ऋण चुकाने और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण को सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है. यूं तो बिहार का गया जी क्षेत्र पिंडदान के लिए सर्वोपरि माना जाता है, जहां भगवान विष्णु स्वयं ‘गयासुर’ के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन हमारे पुराणों जैसे गरुड़ पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और स्कन्द पुराण में इसके अलावा भी कई ऐसे पवित्र तीर्थों का विस्तार से वर्णन मिलता है जहां पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब गया जाना संभव न हो या फिर विशेष कामनाओं और अकाल मृत्यु जैसी स्थितियों से मुक्ति के लिए इन दिव्य स्थलों का विधान बताया गया है. उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी से लेकर उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल तक, ऐसे कई पावन स्थल हैं जिनका उल्लेख महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं में मिलता है. इन जगहों पर तर्पण करने मात्र से जन्मांतर के बंधन और पितृ दोष कट जाते हैं. आइए जानते हैं उन प्रमुख 8 पावन तीर्थस्थलों और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से.