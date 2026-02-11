Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई

मैलवेयर का खतरा (Malware threat)

वीडियो देखने के बहाने आपसे अक्सर कोई फ़ाइल डाउनलोड करने या ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है. इन फ़ाइलों में मैलवेयर हो सकता है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर का सारा डेटा चुरा सकता है या आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है. संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से फ़िशिंग हो सकती है, जिसमें आपकी बैंकिंग जानकारी या प्राइवेट चैट हैकर्स के सामने आ सकती है.