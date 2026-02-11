  • Home>
  • Gallery»
  • Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई

Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई

Pinay Gold Medalist Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों Pinay Gold Medalist Viral Video जैसे शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है. लोग इंटरनेट पर Zyan Cabrera के वीडियो को तेजी से सर्च कर रहें है. आइए जानते हैं क्या है इस वीडियो की सच्चाई?


By: Mohammad Nematullah | Published: February 11, 2026 4:37:51 PM IST

Follow us on
Google News
Video by Jayan Cabrera - Photo Gallery
1/7

जायन कैबरेरा का वीडियो (Video by Jayan Cabrera)

पिनाय गोल्ड मेडलिस्ट वायरल वीडियो और जायन कैबरेरा प्राइवेट वीडियो जैसे कीवर्ड आजकल सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है. Facebook, Telegram, Instagram और Twitter जैसे प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि ज़ायन कैबरेरा, जो एक पॉपुलर फिलिपिनो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, और उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है.

You Might Be Interested In
Video by Jayan Cabrera - Photo Gallery
2/7

वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है? (What is the truth behind the video?)

इन अफवाहों ने इंटरनेट यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है, और हैरानी की बात है कि ये अफवाहें बिना किसी सबूत के जंगल में आग की तरह फैल रही है. इस खबर में हम वीडियो के पीछे की सच्चाई और लीगल केस के बारे में बता रहे है. आइए जानते है...

What is the truth behind the viral claims? - Photo Gallery
3/7

वायरल दावों के पीछे की सच्चाई क्या है? (What is the truth behind the viral claims?)

'Zyan Cabrera private video' और 'Pinay Gold Medalist' जैसे शब्द अचानक ऑनलाइन सर्च ट्रेंड में बढ़ गए है. कई पोस्ट में ज़ायन कैबरेरा को 'ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट' बताया जा रहा है. हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है.

You Might Be Interested In
What kind of videos does Gian Cabrera make - Photo Gallery
4/7

जियान कैबरेरा किस तरह के वीडियो बनाते? (What kind of videos does Gian Cabrera make?)

जियान कैबरेरा जिन्हें ऑनलाइन Jeriel Cry4zee  के नाम से भी जाना जाता है. फिलीपींस की एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है. वह ज़्यादातर डांस वीडियो, इमोशनल शॉर्ट क्लिप और AI-एडिटेड विज़ुअल पोस्ट करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स या ओलंपिक्स में कोई रोल नहीं है. उन्हें 'गोल्ड मेडलिस्ट' कहना पूरी तरह से गलत है.

क्लिकबेट और फेक लिंक्स (Clickbait and fake links)

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पूरा मामला एक फ्रॉड का हिस्सा है. स्कैमर्स जियान कैबरेरा की फोटो या AI से बनी फेक इमेज का इस्तेमाल कर रहे है. इन इमेज के साथ 'पिनाय गोल्ड मेडलिस्ट वायरल वीडियो' जैसे कैप्शन होते हैं ताकि लोग उन पर क्लिक करें.

Bhagirath Bhatt in big boss 20 - Photo Gallery
6/7

खतरनाक वेबसाइट्स पर एंट्री (Access to dangerous websites)

इन पोस्ट्स में दिए गए लिंक्स अक्सर यूजर्स को खतरनाक वेबसाइट्स पर ले जाते है. ये वेबसाइट्स, वीडियो दिखाने के बहाने, पर्सनल जानकारी, जैसे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया लॉगिन क्रेडेंशियल मांगती है. तथाकथित 'लीक्ड वीडियो' के मामलों में भी अक्सर ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है.

You Might Be Interested In
Malware threat - Photo Gallery
7/7

मैलवेयर का खतरा (Malware threat)

वीडियो देखने के बहाने आपसे अक्सर कोई फ़ाइल डाउनलोड करने या ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है. इन फ़ाइलों में मैलवेयर हो सकता है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर का सारा डेटा चुरा सकता है या आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है. संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से फ़िशिंग हो सकती है, जिसमें आपकी बैंकिंग जानकारी या प्राइवेट चैट हैकर्स के सामने आ सकती है.

Tags:
Gold medalist club girl videoPinay Gold Medalist leaked viral videoPinay Gold Medalist private videoPinay Gold Medalist Viral video
Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई - Photo Gallery
Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई - Photo Gallery
Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई - Photo Gallery
Pinay Gold Medalist Viral Video: Zyan Cabrera आखिर हैं कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल ‘प्राइवेट क्लिप’ की चौंकाने वाली सच्चाई - Photo Gallery