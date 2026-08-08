Pigeon Removal Tips: बालकनी में कबूतरों ने कर रखा है कब्जा? बिना पैसे खर्च किए घर के इस कबाड़ से करें हमेशा के लिए छुट्टी

How To Get Rid Of Pigeons: घर की बालकनी, खिड़कियों या छतों पर कबूतरों का बार-बार आना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. लोग उन्हें भगाने के लिए कई तरीके आज़माते हैं, लेकिन वे फिर भी बालकनी में वापस आ जाते हैं और और गंदगी फैलाते हैं. इससे कबूतर कुछ लोगों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं. ऐसे में चलिए जानें कि बिना कोई पैसा खर्च किए कबूतरों को दूर कैसे रखा जा सकता है.