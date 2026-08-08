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Pigeon Removal Tips: बालकनी में कबूतरों ने कर रखा है कब्जा? बिना पैसे खर्च किए घर के इस कबाड़ से करें हमेशा के लिए छुट्टी

How To Get Rid Of Pigeons: घर की बालकनी, खिड़कियों या छतों पर कबूतरों का बार-बार आना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. लोग उन्हें भगाने के लिए कई तरीके आज़माते हैं, लेकिन वे फिर भी बालकनी में वापस आ जाते हैं और और गंदगी फैलाते हैं. इससे कबूतर कुछ लोगों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं. ऐसे में चलिए जानें कि बिना कोई पैसा खर्च किए कबूतरों को दूर कैसे रखा जा सकता है.


By: Shristi S | Published: August 8, 2026 11:40:56 PM IST

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कबूतरों ने बना लिया है बालकनी को अपनी ठिकाना?

कबूतरों की बीट, पंख और घोंसले से गंदगी के साथ बदबू की समस्या भी बढ़ सकती है. अगर बार-बार सफाई के बाद भी कबूतर लौट आते हैं, तो एक आसान घरेलू उपाय आजमाया जा सकता है.

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कबाड़ समझकर फेंकने वाजी चीज कबूतरों को भगाने में आएगी काम

घर पर पड़ी पुरानी CD या DVD कबूतरों को दूर रखने की कोशिश में काम आ सकती है. इसके लिए आपको न किसी केमिकल की जरूरत है और न ही कोई खास सामान खरीदना पड़ेगा.

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आखिर CD कबूतरों को कैसे भगाती है?

CD की चमकदार सतह पर सूरज की रोशनी पड़ने से चमकदार रिफ्लेक्शन बनता है. हवा चलने पर CD घूमती रहती है और रोशनी अलग-अलग दिशाओं में पड़ती है. यह अचानक होने वाली चमक और हलचल कबूतरों को असहज कर सकती है.

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ऐसे लटकाएं पुरानी CD

CD में मजबूत धागा बांधकर उसे बालकनी, खिड़की, छत या उस जगह लटका दें जहां कबूतर अक्सर बैठते हैं. इसे ऐसी जगह लगाएं जहां हवा के साथ CD आसानी से घूम सके. बड़ी जगह हो तो अलग-अलग कोनों में 2 से 3 CD लगाएं.

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CD के हैं ये फायदे

घर की बेकार CD का दोबारा इस्तेमाल, कोई खास खर्च नहीं, केमिकल की जरूरत नहीं, लगाना और हटाना आसान, कबूतरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें दूर रखने की कोशिश.

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सिर्फ CD नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान

बालकनी में दाने या खाने का सामना न छोड़ें और घोंसला बनाने वाली चीजें हटा दें. जरूरत पड़ने पर बर्ड नेट या एंटी-बर्ड स्पाइक्स जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं.

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