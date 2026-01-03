पिकल 1: आपकी ज़िंदगी को “याद रखने” वाले नए AI-पावर्ड AR ग्लास हुए लॉन्च
पिकल OS पर चलने वाले ये AR ग्लास विज़ुअल कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करने, यूज़र की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और पूरे दिन पर्सनलाइज़्ड मदद देने का दावा करते हैं.
“Soul computer” concept:
पिकल 1 को एक नए तरह के AR ग्लास के तौर पर मार्केट किया जा रहा है जो कस्टम पिकल OS पर चलते हैं, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह ज़रूरत पड़ने पर पिछली घटनाओं को याद करने के लिए आपके विज़ुअल और कॉन्टेक्स्टुअल डेटा को इकट्ठा और ऑर्गनाइज़ कर सकता है - यानी असल में "आपकी ज़िंदगी को याद रखना."
AI-powered memory:
आम AI चश्मों के उलट जो सिर्फ़ सीधे सवालों का जवाब देते हैं, पिकल 1 का AI यूज़र की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और पहले से ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राइड बुक करने, मैसेज पढ़ने, रिज़र्वेशन करने और शॉपिंग जैसे कामों में मदद करता है.
User interaction:
ये चश्मे बातचीत वाले अवतार के ज़रिए इंटरैक्शन को सपोर्ट करते हैं और इनमें पर्सनल ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के लिए फ्रेम पर एक बिल्ट-इन फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा है.
Design & hardware:
सिर्फ़ 68 ग्राम वज़न वाले इन चश्मों में फुल-कलर AR डिस्प्ले, कम लेटेंसी के साथ अल्ट्रा-फ़ास्ट कंप्यूटिंग (क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट), और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ़ मिलती है.
Personalisation requirements:
पिकल सलाह देता है कि यूज़र्स उन्हें रोज़ाना कम से कम 3 घंटे पहनें और 50 से ज़्यादा विज़ुअल इंटरैक्शन करें ताकि सिस्टम काम के पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन बना सके.
Privacy safeguards:
पिकल का दावा है कि सभी यूज़र डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होता है और इसे सिर्फ़ हार्डवेयर-आइसोलेटेड सिक्योर एन्क्लेव में ही डिक्रिप्ट किया जाता है, और थर्ड-पार्टी ऐप इंटरैक्शन डेटा को स्टोर नहीं करते हैं या बाहरी मॉडल को ट्रेन नहीं करते हैं.
Availability and price:
पिकल 1 ग्लासेज़ अभी यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग $799 (≈ ₹72,000) में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं, और डिलीवरी इस साल की दूसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है.