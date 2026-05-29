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क्या आपका फोन भी जल्दी गर्म हो जाता है? बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास की सच्चाई जानें और फोन को ओवर हीटिंग से बचाना सीखें

क्या आपका स्मार्टफ़ोन भी ज्यादा गर्म हो रहा है? इसके लिए सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार नहीं है. आपके फोन का कवर और टेम्पर्ड ग्लास भी इसकी वजह हो सकते हैं. जानें कि ये अनुपयुक्त एक्सेसरीज आपके फोन की बैटरी और परफ़ॉर्मेंस पर कैसे असर डालती हैं.


By: Anshika thakur | Published: May 29, 2026 9:32:51 AM IST

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फोन गर्म क्यों हो जाता है?

स्मार्टफोन चलाते समय उसका प्रोसेसर, बैटरी और चार्जिंग सिस्टम गर्मी पैदा करते हैं. आमतौर पर यह गर्मी फोन के बाहर निकल जाती है जिससे उसका तापमान संतुलित बना रहता है.

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मोटे फोन कवर की वजह से

अगर फोन पर मोटा सिलिकॉन, रबर या लेदर कवर लगा हो, तो वह गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता. इससे फोन के अंदर हीट जमा होने लगती है और डिवाइस जल्दी गर्म हो जाता है.

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गेमिंग और ज्यादा ब्राइटनेस से असर बढ़ जाता है

लंबे समय तक गेम खेलने या फोन की ब्राइटनेस ज्यादा रखने से फोन ज्यादा गर्म होने लगता है. ऐसे में मोटा टेम्पर्ड ग्लास और भारी कवर हीट की समस्या को और बढ़ा सकते हैं.

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टेम्पर्ड ग्लास की वजह से भी असर पड़ सकता है

स्क्रीन पर लगा टेम्पर्ड ग्लास एक extra परत की तरह काम करता है. पतला और अच्छी क्वालिटी का ग्लास ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन मोटा या खराब ग्लास स्क्रीन की गर्मी को बाहर निकलने से कुछ हद तक रोक सकता है.

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फास्ट चार्जिंग से दिक्कत और बढ़ सकती है

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फास्ट चार्जिंग के समय बैटरी ज्यादा गर्म होती है. अगर उस दौरान फोन पर मोटा कवर लगा हो, तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और फोन जल्दी ज्यादा गर्म हो सकता है.

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फोन को ज्यादा गर्म होने से कैसे रोका जा सकता है?

अगर फोन ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो चार्जिंग या भारी गेमिंग के समय उसका कवर हटा देना अच्छा रहता है. साथ ही हल्का और पतला कवर इस्तेमाल करने से फोन की गर्मी कम हो सकती है.

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गलत एक्सेसरीज फोन को धीमा कर सकती हैं

फोन की सुरक्षा जरूरी है लेकिन खराब कवर और घटिया टेम्पर्ड ग्लास उसकी परफॉर्मेंस और बैटरी पर असर डाल सकते हैं. इसलिए एक्सेसरीज हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही चुननी चाहिए.

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