क्या आपका फोन भी जल्दी गर्म हो जाता है? बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास की सच्चाई जानें और फोन को ओवर हीटिंग से बचाना सीखें

क्या आपका स्मार्टफ़ोन भी ज्यादा गर्म हो रहा है? इसके लिए सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार नहीं है. आपके फोन का कवर और टेम्पर्ड ग्लास भी इसकी वजह हो सकते हैं. जानें कि ये अनुपयुक्त एक्सेसरीज आपके फोन की बैटरी और परफ़ॉर्मेंस पर कैसे असर डालती हैं.