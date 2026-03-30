Phone Hijack Scam: सावधान! एक कॉल पड़ सकती है भारी, मिनटों में उड़ सकती है जीवन भर की कमाई

एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी

इस तरह के मामलों में कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है. लिंक खोलना या छोटी रकम का पेमेंट करना बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया थे. जिसमें ठगों ने बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया. हैकर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया था. इसके बाद अपडेट करने के लिए एक फाइल डाउनलोड करने को कहा और एक छोटी राशि का भुगतान करना उन्हें भारी पड़ गया.