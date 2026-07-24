बारिश में मोबाइल भीग जाए, तो न हों परेशान, इन सेफ्टी टिप्स से फोन रहेगा सही और बचेगा खर्चा
Phone Tips: मानसून में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और जेब या बैग में रखा स्मार्टफोन भीग जाता है. कई बार फोन हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि फोन अभी भी चल रहा है या नहीं लेकिन यही जल्दबाजी आपके महंगे स्मार्टफोन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है. अगर आपके फोन पर भी पानी गिर गया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही समय पर सही कदम उठाकर आप उसे बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.
सबसे पहले क्या करें?
अगर फोन अभी भी चालू है तो तुरंत उसे स्विच ऑफ कर दें. अगर वह खुद ही बंद हो गया है तो उसे बार-बार ऑन करने की कोशिश बिल्कुल न करें. गीले फोन में बिजली पहुंचने से अंदर के सर्किट खराब हो सकते हैं.
फोन को ऐसे करें सुरक्षित
फोन का कवर हटाएं और सिम कार्ड व मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लें. अगर फोन में रिमूवेबल बैटरी है तो उसे भी निकाल दें. इसके बाद एक साफ और सूखे मुलायम कपड़े से फोन को धीरे-धीरे पोंछ लें. चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर की तरफ फोन को नीचे की ओर करके हल्का झुकाएं, ताकि अंदर फंसा पानी बाहर निकल सके.
ये गलतियां बिल्कुल न करें
फोन भीगने के तुरंत बाद उसे चार्जिंग पर लगाने की गलती न करें. इससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है. वहीं, हेयर ड्रायर या तेज गर्म हवा से फोन सुखाने की कोशिश भी नुकसान पहुंचा सकती है. ज्यादा गर्मी फोन के अंदर के संवेदनशील पार्ट्स को खराब कर सकती है.
क्या चावल में रखना सही है?
अक्सर लोग सलाह देते हैं कि भीगे हुए फोन को कच्चे चावल में रख दें लेकिन टेक एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह भरोसेमंद तरीका नहीं मानते. चावल की धूल और छोटे कण फोन के पोर्ट और स्पीकर में फंस सकते हैं, जिससे बाद में दूसरी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.
कब जाएं सर्विस सेंटर?
अगर फोन लंबे समय तक पानी में रहा हो, स्क्रीन के अंदर धुंध दिख रही हो, चार्जिंग बंद हो गई हो या फोन बिल्कुल ऑन न हो, तो घर पर बार-बार कोशिश करने की बजाय सीधे सर्विस सेंटर ले जाएं. समय पर जांच कराने से फोन को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है.