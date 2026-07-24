बारिश में मोबाइल भीग जाए, तो न हों परेशान, इन सेफ्टी टिप्स से फोन रहेगा सही और बचेगा खर्चा

Phone Tips: मानसून में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और जेब या बैग में रखा स्मार्टफोन भीग जाता है. कई बार फोन हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि फोन अभी भी चल रहा है या नहीं लेकिन यही जल्दबाजी आपके महंगे स्मार्टफोन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है. अगर आपके फोन पर भी पानी गिर गया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सही समय पर सही कदम उठाकर आप उसे बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.