Phone Care Tips: गलती से भी न करें ये गलती, वरना फोना हो जाएगा ब्लास्ट
Phone Care Tips: फोन की बैटरी में आग लगना या धमाका होना अब आम नहीं, लेकिन कई हादसे हो चुके हैं. अक्सर गलत चार्जिंग, ओवरहीटिंग, नकली चार्जर या सॉफ्टवेयर अपडेट न करने जैसी वजहें इसके पीछे होती हैं. सही सावधानियों से आप अपने फोन और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.
फोन को ज्यादा तापमान में न रखें
फोन को कभी भी डायरेक्ट धूप, हीटर या किसी भी गर्म जगह पर न रखें. अत्यधिक तापमान से बैटरी में केमिकल रिएक्शन बिगड़ सकते हैं, जिससे बैटरी फटने या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. हमेशा फोन को ठंडी और वेंटिलेटेड जगह पर रखें.
चार्जिंग के दौरान फोन का उपयोग न करें
फोन को चार्जिंग पर लगाकर गेमिंग, कॉलिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग करना खतरनाक हो सकता है. चार्जिंग के दौरान हीट बढ़ती है और प्रोसेसर पर अतिरिक्त लोड पड़ता है, जिससे फोन ओवरहीट हो सकता है और बैटरी फटने का खतरा बढ़ जाता है.
खराब या नकली चार्जर का इस्तेमाल न करें
सस्ते या नकली चार्जर और केबल से फोन चार्ज करना खतरनाक हो सकता है. इससे ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं होती हैं, जो बैटरी और इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करें
फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट न करने से ओवरहीटिंग और अन्य तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं. अपडेट्स न केवल सिक्योरिटी बढ़ाते हैं बल्कि बग्स भी फिक्स करते हैं, जिससे फोन स्मूदली और सुरक्षित तरीके से चलता .
बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज न होने दें
फोन की बैटरी को बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज होने देना उसकी लाइफ को घटा सकता है और ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है. बैटरी को 20%-80% चार्ज रेंज में रखना सुरक्षित रहता है.
पानी या नमी से बचाएं
फोन को पानी या अत्यधिक नमी वाले वातावरण में रखने से बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हो सकते हैं. इससे शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है.
भारी गेम्स या एप्स लगातार चलाना
फोन पर लगातार हाई-ग्राफिक्स गेम्स या भारी एप्स चलाना प्रोसेसर और बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालता है. लंबे समय तक ऐसा करने से फोन ओवरहीट हो सकता है और बैटरी में धमाका हो सकता है.
बैकअप बैटरी या पॉवर बैंक की गलत क्वालिटी
सस्ते या फर्जी पॉवर बैंक का इस्तेमाल भी फोन के लिए खतरनाक हो सकता है. ये ओवरचार्जिंग और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं. हमेशा प्रमाणित और क्वालिटी वाले पॉवर बैंक का इस्तेमाल करें.