PF Withdrawal: PF निकालना हुआ सुपरफास्ट! अब मोबाइल ऐप से मिनटों में निकलेगा आपका पैसा, यहां जानें कैसे ?

PF Withdrawal New Rule: एक कर्मचारी के लिए उसका PF काफी महत्वपूर्ण होता है. साथ ही उसकी ये सेविंग उसे काफी फायदा पहुंचाती है. वहीं बता दें कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) अपने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने के लिए और बेहतर बनाने के लिए तरह-तरह के प्रयास कर रहा है. वहीं बता दें कि अप्रैल 2026 तक, EPFO ​​एक नया और एडवांस्ड मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है, जो लगभग 80 मिलियन PF अकाउंट होल्डर्स की ज़िंदगी को आसान बना देगा. वहीं बता दें कि कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर है कि EPFO ​​3.0 प्रोजेक्ट के तहत, PF फंड निकालना अब बैंक से पैसे ट्रांसफर करने जितना आसान हो जाएगा.